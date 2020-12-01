Национальная премия бизнес-коммуникаций объявляет лидеров маркетинговой индустрии

ТАСС, 1 декабря. Экспертный совет определил лидеров индустрии бизнес-коммуникаций и самые эффективные маркетинговые практики. По итогам Премии сильнейшие специалисты вошли в Рейтинг лучших маркетологов и маркетинговых практик, который будет опубликован в печатном издании РБК.

В этом году был побит рекорд по количеству участников, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку: более 400 заявок в этом году и 350 — в прошлом. IV Премия присвоила 30 золотых наград и 8 Гран-При. Среди участников НПБК: ПАО "ВымпелКом", ПАО "МегаФон", ФТС "Пятерочка", СберМаркет, Тинькофф, Яндекс.Маркет, Audi, Gett, Google, Hasbro, Hyundai, IDS Borjomi Russia, IKEA, METRO Cash & Carry, Microsoft, Mondelēz, PepsiCo, Volkswagen, WWF России и другие.

"Подводя итоги Премии, важно отметить, что маркетинговая эффективность в период пандемии выходит на первый план. Несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация вносит свои коррективы в форматы и возможности, останавливаться нельзя — нужно адаптироваться и продолжать расти. Поэтому участие в Премии востребовано. НПБК — единственный конкурсный проект, который проводит оценку персональной эффективности маркетологов, охватывает регионы. Рейтинг позволяет понять, какие сегменты рынка наиболее активны в нынешней ситуации", - сказал генеральный директор Национальной Премии бизнес-коммуникаций Валентин Смоляков.

Обладателями Гран-При стали:

- "Лучший маркетолог": Горбунцов Михаил|Тинькофф

- "Лучший региональный маркетолог": Личкановская Лариса | ГК Юником

- "Лучшая маркетинговая кампания": Квартиротека | IKEA | Instinct

- "Лучшая региональная маркетинговая кампания": Форум-групп | Жилой район Солнечный | ТОП квартир в Солнечном | MOMO group

- "Лучшее использование инструментов": Интернет реклама, Influence |

ПАО "ВымпелКом" | Билайн | Contrapunto | Почитай старших

В спецноминациях победу одержали:

- Trendsetter: Инновационный сервис Osteoscan от Вольтарен для распознавания остеоартроза онлайн | GSK Consumer Healthcare | Вольтарен | MediaCom;

- Как мы сделали голоса птиц громче | WWF России | BBDO Moscow;

- Региональный Trendsetter: Форум-групп | Жилой район Солнечный | ТОП квартир в Солнечном | MOMO group

"Мы работаем и создаем такой продукт, который станет ориентиром для других. В целом Тинькофф неслучайно имеет имидж первопроходца в создании различных банковских и финансовых продуктов. Мы разрабатываем сервисы и решения, которые затем копируют многие конкуренты. Аналогичная история в маркетинге. Мы дизраптим рынок, стараемся придумывать яркие и неожиданные ходы, которые затем будут вдохновлять и нас самих, и других игроков на рынке", - сказал медиадиректор Тинькофф Михаил Горбунцов.

Более 80 крупнейших представителей деловой, медиа- и рекламной отраслей в составе Экспертного совета. Cреди экспертов: Алексей Андреев (Depot branding agency), Ольга Барская (OMD OM Group), Андрей Брайович (Media Direction Group), Екатерина Веселкова (сейлз-хаус "Газпром-Медиа"), Мария Косарева (Infiniti Russia), Сергей Пискарев (АКАР), Каролина Соколова (сейлз-хаус "Эверест") и другие ведущие специалисты рынка.

"Для меня в судействе всегда были особенно важными два момента: первый — это формирование трендов для индустрии на ближайшее будущее, ведь каждая награжденная жюри работа – это стрелка компаса, говорящая в каком направлении двигаться в поисках эффективности. Я считаю, что это ответственная и почетная миссия, и рад, что мне выпадает честь быть ее регулярным участником. Второй момент – это общение с коллегами не в парадигме заказчик-клиент, или конкурент-конкурент, а как команда, делающая общее дело. Мне очень интересно такое общение, даже несмотря на то, что в этом году оно ограничено возможностями Zoom", - сказал управляющий директор Media Direction Group Денис Максимов.

"Я искренне получаю удовольствие от участия в подобных конкурсах — во-первых, они дают возможность выйти за рамки своей индустрии и проанализировать десятки кейсов из разных сегментов, порой даже взять на вооружение какие-то инструменты из другого сегмента. Во-вторых, именно подобные участия дают ощущение пульса рынка. Последний раз я была в жюри НПБК в 2018 году и должна сказать, что ощущение от заявок этого года совсем иные: в них уже совершенно иной фокус и иные инструменты", - отметила директор по маркетингу Infiniti Russia Мария Косарева.

Национальная Премия бизнес-коммуникаций — один из самых престижных деловых конкурсных проектов страны. Премия традиционно объединяет крупных индустриальных игроков, региональных участников, известные бренды и агентства. С результатами этого года можно ознакомиться по ссылке.

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