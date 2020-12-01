В рамках форума "Сделано в России" состоится вручение Премии "Экспортер года"

Москва, 1 декабря. Девятого декабря в Москве состоится ежегодный Международный экспортный форум "Сделано в России" (12+), организованный АО "Российский экспортный центр" и Фондом Росконгресс. Кульминацией форума станет торжественная церемония вручения Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года".

13 лучших экспортеров страны получат свои награды из рук первых лиц страны.

В этом году в рамках проведения Всероссийского конкурса "Экспортер года" были усовершенствованы принципы прозрачности и открытости.

"Премия была учреждена для признания на государственном уровне достижений экспортеров. Ее результаты - отличный способ продемонстрировать, что даже в непростое время можно добиться успехов. В этом году мы получили рекордное число заявок – свыше 1700, а в каждом федеральном округе стали свидетелями активной конкуренции между соискателями", – рассказала особенности проведения премии в этом году генеральный директор АО "РЭЦ" Вероника Никишина.

Так, выбор номинантов основан на двух перекрестных подходах: электронное автоматическое ранжирование с использованием искусственного интеллекта, а также экспертиза членов конкурсной комиссии. Среди ключевых критериев: оценка экспортной деятельности, оценка международного продвижения и уровень экспортной активности.

Конкурс проводится в два этапа: в восьми федеральных округах и на федеральном уровне.

Для обеспечения открытости конкурсных процедур экспертный отбор Единой окружной конкурсной комиссии проходил в прямом эфире с участием руководства региональных Центров поддержки экспорта и отраслевых министерств из 82 регионов страны в рамках выстроенной АО "РЭЦ" региональной экспортной сети поддержки.

Еще одним новшеством, подчеркивающим открытость Конкурса, стало подключение самих экспортеров в режиме онлайн к заседанию Федеральной конкурсной комиссии, при этом сами экспортеры имели возможность подключиться онлайн, чтобы ответить на вопросы жюри.

В результате голосования конкурсной комиссии под председательством первого вице-премьера Правительства России Андрея Белоусова среди 85 победителей окружных этапов были выбраны 13 победителей в 12 номинациях, в одной из номинаций две компании разделили первое место.

- Номинация "Экспортер года в сфере промышленности" в категории "крупный бизнес"

АО "Автомобильный завод "УРАЛ" (Челябинская обл.)

– Номинация "Экспортер года в сфере промышленности" в категории "малое и среднее предпринимательство"

Первое место: По решению Федеральной конкурсной комиссии в данной номинации определено два победителя:

ООО "АЙС-ПЛЮС" (Московская обл.)

ООО "АССОЦИАЦИЯ МЕДИЦИНЫ И АНАЛИТИКИ" (г. Санкт-Петербург)

– Номинация "Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса" в категории "крупный бизнес"

АО "Нижегородский масложировой комбинат" (Нижегородская область)

– Номинация "Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса" в категории "малое и среднее предпринимательство"

ООО Фирма "Торговый Дом Ярмарка" (Республика Карелия)

– Номинация "Экспортер года в сфере услуг" в категории "крупный бизнес"

ООО "ТРАСКО" (Московская область)

– Номинация "Экспортер года в сфере услуг" в категории "малое и среднее предпринимательство"

"ИТ Профессиональные решения" (Пермский край)

– Номинация "Экспортер года в сфере высоких технологий" в категории "крупный бизнес"

ООО "ГЕРОФАРМ" (г. Санкт-Петербург)

– Номинация "Экспортер года в сфере высоких технологий" в категории "малое и среднее предпринимательство"

ООО "Нейрософт" (Ивановская область)

– Номинация "Трейдер года" в категории "крупный бизнес"

ООО "ПродЭкс" (Республика Татарстан)

– Номинация "Трейдер года" в категории "малое и среднее предпринимательство"

ООО "Пенетрон-Экспорт" (Свердловская область)

– Номинация "Новая география"

ООО "Кубань-Вино" (Краснодарский край)

– Номинация "Прорыв года"

ООО Соя АНК (Амурская область)