На Лидер-Форуме обсудят первые шаги Ассоциации развития аддитивных технологий

Москва, 1 декабря. Третьего декабря в Москве в онлайн-формате состоится крупнейшее событие 2020 года в сфере российских аддитивных технологий – Лидер-Форум "Аддитивные технологии. Расширяя горизонты" (12+). Создание Ассоциации развития аддитивных технологий при участии Госкорпорации "Росатом", Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", Госкорпорации "Ростех", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", ПАО "Газпром нефть" и ФГУП "ВИАМ" ГНЦ РФ станет основной темой форума.

Лидер-Форум откроет пленарное заседание на тему - "Расширяя горизонты аддитивного производства: как перспективы превратить в лидерство", модератором которой выступит главный экономист Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Андрей Клепач. В пленарном заседании выступят: заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов, министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев, президент АО "ТВЭЛ" Наталья Никипелова, заместитель генерального директора АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" Михаил Подвязников, заместитель генерального директора Госкорпорации "Роскосмос" Юрий Урличич, генеральный директор ФГУП "ВИАМ" ГНЦ РФ Евгений Каблов и индустриальный директор авиационного кластера Госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков. В ходе пленарного заседания участники обсудят широкий круг вопросов, связанных с государственной программой развития отрасли аддитивных технологий, перспективами внедрения 3D-печати на предприятиях разных регионов и необходимыми мерами поддержки новой индустрии.

Лидер-Форум "Аддитивные технологии. Расширяя горизонты" поддерживают: Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство экономического развития РФ, Министерство просвещения РФ и Министерство науки и высшего образования РФ.

Компания ООО "Русатом – Аддитивные технологии" ("РусАТ", предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ") выступит генеральным партнером Лидер-Форума "Аддитивные технологии. Расширяя горизонты".

Продолжит деловую программу серия выступлений сессии "Бизнес", посвященной примерам успешной интеграции продуктов аддитивного производства в технологические цепочки различных отраслей экономики. Модератором бизнес-сессии выступит генеральный директор ООО "РусАТ" Михаил Турундаев, среди спикеров - ключевые российские и зарубежные компании: Первый заместитель генерального директора Госкорпорации "Росатом" - директор Блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров поделится, какие перспективы видит Росатом в применении аддитивных технологий в собственных продуктах, генеральный директор компании "SIU System" (Россия) Ашхен Овсепян раскажет о Центре Инноваций SIU System как истории успеха внедрения 3D-решений, генеральный директор ЦАТ (Ростех) Владислав Кочкуров поделится примерами и алгоритмами внедрения деталей, изготовленных с помощью аддитивных технологий в состав авиационных изделий. Также в первой части сессии "Бизнес" компании "Farsoon Technologies" (Китай), "EOS" (Германия), "SLM Solutions" (Германия), "Daimler Truck AG – Daimler Buses" (Германия) и "AddUp" (Франция) расскажут о своем опыте внедрения продуктов аддитивного производства.

"На мировом рынке трехмерной печати уже появилось большое количество образцов аддитивной продукции, и теперь необходимо наладить процессы их интеграции в производство и цепочки поставок. В силу возросшего количества национальных 3D-разработок, данная задача является актуальной и для Российской Федерации. Мы надеемся, что обмен опытом как с российскими, так и зарубежными компаниями в рамках Лидер-Форума будет способствовать развитию всеобщей компетенции и увеличит число успешных кейсов интеграции", - отметил генеральный директор ООО "РусАТ" Михаил Турундаев.

В рамках второй бизнес-секции на тему "Российские заказчики и их потребности: какие продукты аддитивного производства нужны уже сегодня?" выступят представители АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей", АО "ОДК", Госкорпорации "Роскосмос", ПАО "Газпром нефть", ПАО "СИБУР Холдинг", АО "Северсталь Менеджмент" и Концерн "Калашников". Спикекры обсудят актуальные потребности в аддитивных продуктах и особенности внедрения инновационных технологий в производство.

Отдельная сессия будет посвящена научным разработкам и достижениям в области аддитивных технологий. В дискуссии примут участие: Первый проректор Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" Сергей Салихов, директор ИЛИСТ (Морской университет) Глеб Туричин; доктор экономических наук, Первый проректор РУДН Евгений Щесняк.

Также в рамках деловой программы Лидер-Форума планируется дискуссия на тему "Аддитивное производство: от стартапа до успешного бизнеса. 10 ошибок стартапа". Специалисты Сколковского института науки и технологий, резиденты Фонда "Сколково" и представители успешных стартапов поделятся секретами ведения бизнеса в области 3D-печати. В дискуссии примут участие молодые стартапы Фонда Сколково: 3D-Медуза, HARZ Labs distribution, Stereotech, Компания "Ф2 Инновации".

Представители средств массовой информации смогут принять участие в пресс-подходе, который состоится в 14:00 сразу после первой бизнес-секции. В данный момент проводится аккредитация СМИ: возможно офлайн участие на площадке Форума, заявки принимаются до 16:00 01.12.20.

Организатор Лидер-Форума - международная выставочная компания "Мессе Франкфурт РУС.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в России Лидер-Форум пройдет в онлайн-формате. Для участия в Лидер-Форуме необходимо пройти регистрацию.

Программу Лидер-Форума "Аддитивные технологии. Расширяя горизонты" можно посмотреть здесь.

Регистрация по ссылке открыта до 2 декабря 2020 года.

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