В Москве впервые покажут "Сцены из деревенской жизни" по пьесе Чехова "Дядя Ваня"

Москва, 1 декабря. На Новой сцене Учебно-театрального комплекса ГИТИС (ул. Академика Пилюгина, д. 2) 16 и 17 декабря пройдут премьерные показы сценической версии пьесы А.П. Чехова "Дядя Ваня" (12+). В спектакле заняты слушатели и выпускники актерской мастерской Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова.
Идея создания спектакля родилась во время проведения творческой лаборатории театрального режиссера А.А. Васильева в ноябре 2019 г. в рамках серии творческих проектов Академии Н.С. Михалкова. Это была насыщенная работа над текстом пьесы, изучение характеров героев, их взаимоотношений и причин их поступков. Так, выкристаллизовалась основная тема будущего спектакля – тема любви и неожиданность ее проявлений. В основе спектакля – сцены-диалоги чеховских героев, с широким использованием пластических решений, при этом постановщики уходят от "изложения" сюжетной линии пьесы. В спектакле органично применяются современные технические средства – видеопроекции оригинальных текстов из пьесы "Дядя Вани" А.П. Чехова, отрывков из его писем о театре, поместных пейзажей России, фотографий современников персонажей пьесы.
"Сцены из деревенской жизни" (16+) – это девять дуэтов о любви. "Любовь разлита в атмосфере сцен из деревенской жизни, она присутствует в каждом герое, все герои находятся во власти любви, но она может быть осуществлена лишь мечтательно…", – отметил художественный консультант проекта Анатолий Васильев.
В работе над спектаклем принимала участие административно-творческая команда Академии Н.С. Михалкова. Постановка осуществлена при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Как отмечают организаторы, цель проекта – популяризация русской классической литературы и русского психологического театра в рамках городской театрально-зрелищной среды. В связи с санитарно-эпидемиологическими требованиями, показы пройдут в закрытом режиме, одновременное присутствие зрителей составит не более 25% от общей вместимости зала.
Литературная и сценическая композиция – театральный режиссер и педагог, лауреат Государственной премии РФ Анатолий ВАСИЛЬЕВ.
Постановочная группа:
Режиссер-постановщик – педагог Мария ШМАЕВИЧ.
Декорации – Петр ПОПОВ.
Музыка – Валерий ВАСЮКОВ.
Свет – Тарас МИХАЛЕВСКИЙ.
Костюмы – Вадим АНДРЕЕВ.
Видео художник – Александр ШАПОШНИКОВ.
В ролях – слушатели и выпускники Академии Н.С. Михалкова: Янина ТРЕТЬЯКОВА, Христина ПОЛУЯНОВА, Мария ШМАЕВИЧ, Никита БАШКОВ, Юлия ВОСТРИЛОВА, Максим ГРИГОРЬЕВ, Евгений МИРОНОВ, Антон НЕТБАЙ, Иван ПОПОВ.
Возрастная категория 16+.
Информационная справка
Академия кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова — учебное заведение, реализующее программы профессиональной переподготовки актеров, кинорежиссеров, продюсеров в рамках имеющейся квалификации. Цель учреждения – совершенствование навыков специалистов в области кинематографии, театрального искусства, подготовка высококлассных и универсальных профессионалов индустрии, обмен творческим опытом между признанными мастерами кино и театра и начинающими актерами, режиссерами, продюсерами. Академия Н.С. Михалкова была создана в 2015 году на базе Летней киноакадемии, с успехом несколько лет проходившей в Москве. За шесть лет существования Академия стала одним из флагманов отечественного образования в сфере кинематографического и театрального искусства. Основателем и ректором Академии является народный артист России Никита Сергеевич Михалков. Официальный сайт Академии – www.academynsm.ru.