В Москве впервые покажут "Сцены из деревенской жизни" по пьесе Чехова "Дядя Ваня"

Москва, 1 декабря. На Новой сцене Учебно-театрального комплекса ГИТИС (ул. Академика Пилюгина, д. 2) 16 и 17 декабря пройдут премьерные показы сценической версии пьесы А.П. Чехова "Дядя Ваня" (12+). В спектакле заняты слушатели и выпускники актерской мастерской Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова.

Идея создания спектакля родилась во время проведения творческой лаборатории театрального режиссера А.А. Васильева в ноябре 2019 г. в рамках серии творческих проектов Академии Н.С. Михалкова. Это была насыщенная работа над текстом пьесы, изучение характеров героев, их взаимоотношений и причин их поступков. Так, выкристаллизовалась основная тема будущего спектакля – тема любви и неожиданность ее проявлений. В основе спектакля – сцены-диалоги чеховских героев, с широким использованием пластических решений, при этом постановщики уходят от "изложения" сюжетной линии пьесы. В спектакле органично применяются современные технические средства – видеопроекции оригинальных текстов из пьесы "Дядя Вани" А.П. Чехова, отрывков из его писем о театре, поместных пейзажей России, фотографий современников персонажей пьесы.

"Сцены из деревенской жизни" (16+) – это девять дуэтов о любви. "Любовь разлита в атмосфере сцен из деревенской жизни, она присутствует в каждом герое, все герои находятся во власти любви, но она может быть осуществлена лишь мечтательно…", – отметил художественный консультант проекта Анатолий Васильев.

В работе над спектаклем принимала участие административно-творческая команда Академии Н.С. Михалкова. Постановка осуществлена при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Как отмечают организаторы, цель проекта – популяризация русской классической литературы и русского психологического театра в рамках городской театрально-зрелищной среды. В связи с санитарно-эпидемиологическими требованиями, показы пройдут в закрытом режиме, одновременное присутствие зрителей составит не более 25% от общей вместимости зала.

Литературная и сценическая композиция – театральный режиссер и педагог, лауреат Государственной премии РФ Анатолий ВАСИЛЬЕВ.

Постановочная группа:

Режиссер-постановщик – педагог Мария ШМАЕВИЧ.

Декорации – Петр ПОПОВ.

Музыка – Валерий ВАСЮКОВ.

Свет – Тарас МИХАЛЕВСКИЙ.

Костюмы – Вадим АНДРЕЕВ.

Видео художник – Александр ШАПОШНИКОВ.

В ролях – слушатели и выпускники Академии Н.С. Михалкова: Янина ТРЕТЬЯКОВА, Христина ПОЛУЯНОВА, Мария ШМАЕВИЧ, Никита БАШКОВ, Юлия ВОСТРИЛОВА, Максим ГРИГОРЬЕВ, Евгений МИРОНОВ, Антон НЕТБАЙ, Иван ПОПОВ.

Возрастная категория 16+.

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