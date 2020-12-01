ПСБ и правительство Астраханской области подписали соглашение о развитии экономики региона

Астрахань, 1 декабря. /ТАСС/. Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провели совместную рабочую встречу в Астрахани.

В рамках переговоров руководители банка и области обсудили пул вопросов, касающихся участия банка в развитии социально-экономической сферы Астраханской области. ПСБ готов поддержать инвестиционные программы в регионе, социально значимые проекты, в том числе строительство поликлиник, областных диспансеров, региональных медцентров, их оснащение медицинским оборудованием, а также расширить возможности льготного кредитования для предприятий и населения.

Итогом встречи стало подписание двустороннего соглашения о сотрудничестве. Одним из его пунктов стало снижение ипотечной ставки для жителей Астраханской области, работающих в государственных и муниципальных бюджетных организациях и получающих зарплату на карты ПСБ. В результате минимальная ставка по ипотеке для них составит 3,99% по программе «Семейная ипотека» ПСБ, включая рефинансирование.



В качестве первоначального взноса можно будет использовать материнский капитал.

Кроме того, ПСБ предложит остальным клиентам дополнительное снижение ставки по классическим ипотечным программам банка в размере до 0,7%, а также продолжит выдачу кредитов по "Госпрограмме-2020" со ставкой 5,85%.

"Сегодня состоялась наша официальная рабочая встреча с губернатором, на которой мы обсудили потребности региона в финансовой поддержке со стороны ПСБ и наметили дальнейший план сотрудничества. И первым шагом стало подписание соглашения, которое будет развивать экономику, социальную сферу, инфраструктуру, строительный рынок жилья области и поможет многим семьям решить жилищный вопрос на комфортных условиях кредитования уже в ближайшее время", – прокомментировал Петр Фрадков.



"Уверен, что наше соглашение послужит основой долгосрочного сотрудничества Астраханской области и Промсвязьбанка. В течение этого непростого года мы ощущали вашу поддержку. Думаю, объемы совместной работы будут расти", – подчеркнул Игорь Бабушкин.

Программа льготной ипотеки

Программа "Семейная ипотека" распространяется на клиентов, в семьях которых с 01 января 2018 года по 31 декабря 2022 года произошло пополнение (второй и/или последующий ребенок), на приобретение готового/строящегося жилья на первичном рынке недвижимости у юридических лиц и наличии страхования (либо на рефинансирование ранее полученных кредитов, соответствующих указанным условиям). Процентная ставка 3,99% годовых в рублях по программе «Семейная ипотека» применяется для работников оборонно-промышленного комплекса, получающих заработную плату на карту ПСБ, для работников государственных организаций, получающих заработную плату на карту ПСБ. Ставка повышается на 5% годовых в рублях при отсутствии условия страхования. Минимальная сумма кредита — 500 тыс. рублей. Максимальная сумма кредита до 12 млн рублей — для объектов, расположенных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 млн рублей — для объектов, расположенных в остальных субъектах. Срок кредита: от 36 до 300 месяцев. Первоначальный взнос: от 15% до 80% от стоимости приобретаемой квартиры.