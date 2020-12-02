На Иннопром онлайн обсудят, как изменилось отношение промышленности к публичным облакам

ТАСС, 2 декабря. Второго декабря в 12:00 по московскому времени на универсальной промышленной платформе ИННОПРОМ стартует онлайн-сессия, официальным партнером которой выступает Yandex.Cloud.

Эксперты обсудят как изменилось отношение промышленных компаний к публичным облакам в последнее время, безопасно ли хранить данные и приложения в публичном облаке, какие задачи промышленные компании уже решают с помощью публичных облаков и как этот инструмент помогает ускорить запуск IT-проектов.

"Российский рынок облачных платформ активно развивается. Но меняется ли при этом отношение промышленных компании к публичным облакам? Расскажем об опыте Yandex.Cloud на сессии INNOPROM ONLINE" - сообщил руководитель направления по работе с нефтегазовым и промышленным сектором Yandex.Cloud Александр Машика.

Просмотр сессии доступен для всех желающих по ссылке, регистрация не требуется.

Спикеры мероприятия:

Александр Машика, руководитель направления по работе с нефтегазовым сектором Yandex.Cloud;

Александр Томилов, Руководитель подразделения промышленного интернета вещей, компания GlowByte;

Андрей Иванов, Руководитель направления развития сервисов безопасности, Yandex.Cloud;

Валерий Фокин, Руководитель департамента информационных технологий АО "ОХК "УРАЛХИМ";

Роман Веселов, Независимый эксперт;

Евгений Меркушенков, Заместитель руководителя Проектного офиса Центра информационных технологий ПАО "МОЭК"

Модерировать дискуссию будет Евгений Филатов, Управляющий директор по Infrastructure Consulting Accenture.

Группа компаний "Формика", официальный оператор Международной промышленной выставки ИННОПРОМ, запустила новый проект INNOPROM ONLINE в середине апреля. INNOPROM ONLINE – проект, задачей которого является понять сегодня, какой будет глобальная промышленность завтра.

Рекордной по просмотрам стала онлайн-сессия 27 мая: “Деньги решают все? Меры поддержки промышленности как часть плана по спасению экономики” с участием Юрия Борисова, Заместителя Председателя Правительства РФ и руководителей крупнейших российских компаний.

Возрастная категория мероприятия 18+.