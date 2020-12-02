Всероссийский конгресс "Промышленная экология регионов" завершился в Екатеринбурге

ТАСС, 2 декабря. V Всероссийский Конгресс "Промышленная экология регионов" международной площадки прямого диалога УРАЛРОСПРОМЭКО в 2020 году завершился в Екатеринбурге, впервые он полностью прошел в формате онлайн. Основная тема юбилейного форума – "Устойчивое развитие регионов и повышение качества жизни граждан – ключевой вектор взаимодействия государства и общества", сообщили в оргкомитете.

В ходе брифинга организаторов член Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации Федерального Собрания РФ, соорганизатор конгресса Николай Чуркин отметил, что юбилейное мероприятие планировалось как площадка для общения с коллегами - узнать их проблемы, обсудить изменение формата проведения следующего конгресса. "Особенно хочется показать сложившуюся команду единомышленников, которые умеют слушать, обсуждать, совместно решать проблемы", - сказал он, добавив, что "это команда профи из органов власти, общественных структур, науки, бизнеса и прессы".

"Важно, что в этом году, несмотря на смену формата и различные вызовы, мы не споткнулись, а стали активно развиваться и работать для принятия решений, которые будут полезны не только для Свердловской области, но и для других субъектов РФ", - добавил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области, соорганизатор конгресса Алексей Кузнецов.

По словам члена экспертного совета при Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, соорганизатора конгресса Юлии Корнеевой, в ходе работы в условиях пандемии COVID-19 были подписаны соглашения с Кемеровской областью и Южно-Уральским государственным университетом.

Она также анонсировала темы, которые будут рассматриваться экспертами в 2021 году, подвела итоги международного конкурса "Урал – территория зеленого роста" и объявила победителей в номинациях "Экологическая политика СМИ", "Здоровье и сохранение жизни "Наука и образование", "Промышленность и производство" и "Международное экологическое сотрудничество".

Информационная политика

В ходе панельной дискуссии "Долгосрочная информационная политика для устойчивого развития регионов" советник гендиректора АО "АиФ", руководитель информационной части проекта "Экология России", председатель правления АНО "Центр экологической и социальной информации и разработок" Николай Терещенко отметил, что ситуация с информационной повесткой по экологии меняется к лучшему, но происходит это медленно. "Нужно ускоряться и решать все вопросы оперативнее", - считает он.

Доктор экономических наук, доктор медицинских наук, профессор, президент национального проекта "Здоровье Нации" Дмитрий Еделев рассказал о пандемии как с точки зрения врача, так и экономиста. "Если мы не убедим людей в том, что новый коронавирус – это не игра политиков, не придумка неких несуществующих троллей, а реальная проблема и боль, то нам удастся с ней справится (…) Для меня пандемия - это война", – сказал он.

Министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова отметила, что она и ее коллеги в любое время находят возможность участвовать во всех теле- и радиопрограммах, и всегда благодарят журналистов за совместные усилия в популяризации здорового образа жизни.

Замдиректора по гуманитарным вопросам и взаимодействию с регионами Сенаторского клуба Совета Федерации РФ, председатель НКО "Кемеровский союз предпринимателей", член экспертного совета при губернаторе Кемеровской области Кристина Фролова отметила особенности финансирования и перспективах традиционных СМИ и медиа, рассказала о вызванных пандемией проблемах рекламного рынка, а также об особенностях контентной политики регионов и крупных холдингов.

Директор компании "Проектный центр", соорганизатор ежегодного международного форума-фестиваля "Артцифровизация" Юлия Шаронина отметила, что только реализуя себя через медийное сообщество, через площадки различных арт-фестивалей, можно доносить правильно сформированную культурную повестку, тем самым повышая качество жизни людей.

Русский Север – Арктическая платформа Урала

Эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Анна Рыжова в ходе панельной дискуссии "Русский Север – Арктическая платформа Урала" подняла ряд актуальных вопросов развития российской Арктики в свете председательства РФ в Арктическом совете на 2021-2023 годы. Она отметила, что интересам страны соответствует укрепление авторитета Арктического Совета и повышения его роли как статусной площадки для конструктивного диалога.

Вице-президент Академии геополитических проблем, доктор политических наук, профессор Наталья Комлева рассказала о специфике присутствия Китая в Арктике и об усилиях этой страны по увеличению своей роли в этом регионе. "Арктика – это конкурентная зона, и к этому надо совершенно серьезно относится", - констатировала она.

Исполнительный директор Ассоциации экологического страхования, эксперт-преподаватель института повышения квалификации "Арсенал" Игорь Яжлев высказал экспертное мнение о применении инструмента экологического страхования при нефтеразливах в Арктической зоне.

Вице-президент Межрегиональной общественной организации "Ассоциация полярников", председатель комиссии по Арктической медицине Научного совета отделения медицинских наук РАН, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Игорь Бобровницкий рассказал о путях реализации Стратегии развития Арктической зоны РФ в сфере здравоохранения и медицинской науки. "Эта тема была одной из важных, поднятых в ходе прошедшего недавно в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) Первом национальном конгрессе с международным участием по экологии человека, гигиене и медицине окружающей среды "Сысинские чтения - 2020", - отметил эксперт.

Заведующий лабораторией прикладных системных исследований Института экономики и управления УрФУ Сергей Кругликов представил модели стратегического планирования при климатических изменениях циркумполярной зоны. Главный научный сотрудник Федерального исследовательского центра вычислительных и информационных технологий, член научно-технического совета Росприроднадзора, доктор биологических наук Юрий Манаков рассмотрел работу региональной информационно-вычислительной системы комплексного экологического мониторинга окружающей среды на примере Кемеровской области. А доцент Уральского гуманитарного института УрФУ, кандидат педагогических наук Марина Клименских, курирующая в университете программу "Когнитивные нейронауки", рассказала о нейропсихологических особенностях людей, живущих и работающих в высоких широтах – как приезжих, так и коренных жителей.

Градостроительство и архитектура

В ходе панельной дискуссии "Градостроительство и архитектура: режим обновления" о вызовах и современных тенденциях пространственного развития и градостроительной политики на ближайшие годы рассказал доктор архитектуры, вице-президент Международной академии архитектуры, президент Московского отделения Международной академии архитектуры (МААМ), академик Российской академии архитектуры и строительных наук, член-корреспондент Российской академии художеств, народный архитектор РФ Андрей Боков. "Для обсуждения предложена достаточно широкая тема, и у нее есть по крайней мере два аспекта. Это обновление городов - все то, с чем мы связываем слово "реновация", и обновление градостроительной политики, связанной со взглядом на окружающее нас пространство", - сказал он.

Вице-президент МААМ, академик Международной академии архитектуры, академик Российской академии архитектуры и строительных наук, член-корр. РАХ, заслуженный архитектор РФ Михаил Мамошин отметил необходимость перезагрузки современных норм, правовой и нормативной модернизации в строительстве и архитектуре.

Замминистра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, главный архитектор региона Владимир Вениаминов считает, что в этом году архитектурно-градостроительная тематика Всероссийского конгресса "Промышленная экология регионов" впервые расширилась до уровня отдельного архитектурно-градостроительного форума, пусть пока и в минимальном масштабе.

Руководитель архитектурно-строительного управления Минстроя Самарской области, кандидат архитектуры, советник РААСН Владимир Спиридонов оценил изменения роли как градостроителя, так и в целом этого направления в формировании территориально-пространственной организации жизни и материального наследия.

Устойчивое развитие регионов и повышение качества жизни

Впервые из-за онлайн-формата юбилейный конгресс не начинался, а завершался расширенным пленарным заседанием, и впервые она состояла из двух частей – спич-сессии и итоговой сессии.

Помощник полномочного представителя президента РФ в УрФО Анна Ленская, открывая спич-сессию, от имени полпреда поприветствовала участников конгресса и отметила, что экономика в нынешнем году столкнулась с беспрецедентными вызовами в связи с пандемией. "В то же время ситуация в стране и мире доказывает, что здоровье – основной ресурс, обеспечивающий устойчивое развитие любого общества, а повышение качества жизни граждан является ключевым индикатором экономического климата в регионах", - сказала она.

Председатель комитета Законодательного Собрания Свердловской области по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды Сергей Никонов отметил, что конгресс за пять лет прошел большой путь и работает в том числе в рамках раскрученного бренда и площадки Международной промышленной выставки "Иннопром", поскольку поднимает и обсуждает темы, важные для всей России.

Исполнительный директор Объединения юридических лиц "Ассоциация "Кыргызско-Российский Деловой Совет" (Кыргызстан) Болот Дюшалиев поделился информацией о намерении организации обратиться к руководителям Кыргызстана и России с инициативой по заключению Союзного договора - по аналогии с договором, заключенным между Россией и Беларусью.

Ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Дмитрий Лыжин остановился на теме глобальной продовольственной безопасности в так называемый "период коронакризиса".

Соорганизатор конгресса Юлия Корнеева, завершая спич-сессию, обозначила итоги 2020 года и задачи на следующий год на площадке УРАЛРОСПРОМЭКО. "В онлайн-режиме мы провели семь межконгрессных мероприятий, было 20 диалоговых режимов нашего нового проекта "За повышение качества жизни россиян". За 27 мероприятий мы рассмотрели намного больше вопросов, чем изначально планировали на год. В онлайн-режиме нас просматривают все регионы России и страны постсоветского пространства. Итоговый охват по состоянию на 30 ноября составил 3,1 млн пользователей и около 5 млн просмотров", - рассказала она.

Дмитрий Еделев, открывая итоговую сессию, обозначил перечень проблем, которые необходимо обсудить на межконгрессных мероприятиях и на конгрессе в 2021 году. Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков отметил, что стратегической основой для устойчивого развития регионов являются дети. Владимир Спиридонов рассказал о своем видении будущего промышленности в пространственно-кластерной модели. Ректор Южно-Уральского государственного университета, вице-президент Российского Союза ректоров Александр Шестаков рассказал об IT-образовании как цифровом продукте ЮУрГУ. Заместитель главы города Феодосии, к.э.н. Наталия Коваленко подняла тему экологического страхования как инструмента управления экологическим рисками. Андрей Боков предостерег от неправильного употребления ряда терминов, таких как "устойчивое развитие" и "качество жизни", и отметил опасность подмены их сущности и смысла перечнем показателей, индексами и прочими техническими инструментами. Владимир Вениаминов трансформировал понятия устойчивого развития регионов и повышения качества жизни на возглавляемую им в Свердловской области отрасль, а начальник отдела департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Иван Поздеев рассказал о контроле законодательства, особенностях использования и воспроизводства лесов в ряде регионов.

Завершая пленарную сессии и конгресс, его соорганизатор Николай Чуркин отметил, что в необычный для конгресса год удалось не упустить главные темы и продолжить их квалифицированное обсуждение. "Мы находимся в движении, обсуждаем не только темы в связи с пандемией, но и другие проблемы, которые, возможно, впоследствии будут еще хуже. Приводим их к нормальному планированию для дальнейшего устойчивого развития страны", - резюмировал он.

О международной дискуссионной площадке и конгрессе

Международная дискуссионная площадка "УРАЛРОСПРОМЭКО" образована в Екатеринбурге в 2015 году. Площадка работает на постоянной основе, ежегодно собирая представителей власти, бизнеса и науки для обсуждения вопросов устойчивого развития регионов и экологической безопасности территорий, выработки совместных решений для формирования эколого-ориентированной российской экономики. Основное мероприятие - Конгресс "Промышленная экология регионов". Также в рамках форума проходят межконгрессные мероприятия, подведение итогов различных конкурсов. Ряд мероприятий конгресса традиционно входят в программу крупнейшей в России Международной промышленной выставки "Иннопром".