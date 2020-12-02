ПСБ запустил вклад "Зимнее чудо" с доходностью до 5,5% годовых

2 декабря 2020. ПСБ предложил новогодний вклад "Зимнее чудо" с доходностью до 5,5% годовых. Вклад доступен для всех клиентов в мобильном и интернет-банке, а также в любом отделении ПСБ.



Минимальный размер вклада составляет 10 тыс. рублей, при этом пополнять его можно на любые суммы в течение первых 50 дней с даты открытия. Расходные операции до завершения срока вклада не предусмотрены.



"Вклад открывается на срок 250 дней, срок разбит на процентные периоды, для которых действует своя ставка. Максимальная доходность по вкладу составляет 5,5% годовых в первые 50 дней размещения вклада. Ставка на период от 51 до 100 дней составляет 4,25% годовых, от 101 до 250 дней – 4 % годовых. Доход выплачивается в конце срока вклада", - говорится в релизе ПСБ.



Также ПСБ повысил ставки по действующей линейке вкладов и накопительных счетов для физлиц. Ставка по накопительному счету "Про запас" составит 5% годовых в первые два месяца с даты открытия. Предложение действует для новых клиентов. По вкладу "Онлайн" ставка повышена до 4,75% годовых – предложение действует для клиентов, которые ранее не открывали депозиты в мобильном и интернет-банке. По вкладу "Мой доход" ставка составляет 4,6% для всех клиентов в любом канале открытия.

Обновленные условия накопительного счета "Акцент на процент" позволяют получать до 7% годовых при оплате покупок дебетовыми картами ПСБ. Вносить и снимать средства со счета можно без ограничения по сумме и сроку при сохранении ставки.