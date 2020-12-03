Модернизация инфраструктуры аэропорта Бодайбо завершится в 2024 году

Иркутск, 3 декабря. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор ПАО "Полис" Павел Грачев обсудили модернизацию инфраструктуры аэропорта Бодайбо. Об этом сообщили по итогу рабочей встречи. Она состоялась в аэропорту Бодайбо в рамках рабочей поездки главы региона в Бодайбинский район.

Модернизация взлетно-посадочной полосы и аэропортового комплекса осуществляется в рамках государственного-частного партнерства. Проект финансируется за счет средств федерального бюджета в рамках федерального проекта "Развитие региональных аэропортов и маршрутов" национального проекта "Транспортная часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года". На реализацию проекта из федерального бюджета направят более 4 млрд рублей.

В настоящее время за счет средств АО "ЗДК Лензолото" - дочерней компании ПАО "Полюс" - ведется разработка проектной документации. Она должна быть готова до конца текущего года, а в первом полугодии 2021 года – пройти госэкспертизу.

Проект модернизации комплекса аэропорта, в том числе взлетно-посадочной полосы, включает четыре этапа: с началом работ в 2021 году, окончанием – в 2024 году. После модернизации аэропорт г. Бодайбо наряду с судами малого класса Ан 24, Ан 26 сможет принимать суда максимально расчетного класса типа Sukhoi Superjet 100.

Кобзев отметил, что модернизация аэропорта расширит перспективы всего района. Кроме аэропорта Бодайбо губернатор посетил также площадку Вернинского ГОКа и золоторудное месторождение Сухой Лог.

"Между правительством Иркутской области и ПАО "Полюс" заключено соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. У нас много совместных проектов, в том числе масштабных инфраструктурных. Среди них модернизация аэропорта Бодайбо, дорожной сети района. Особое внимание приковано к разработке месторождения Сухой Лог. Правительство региона заинтересовано в его развитии и будет оказывать всестороннюю поддержку", - отметил глава региона.

В рамках поездки на объекты ПАО "Полюс" Кобзев ознакомился с производственным циклом, отметив активное внедрение в производственный процесс современных, в том числе цифровых технологий.

Напомним, ПАО "Полюс" — ведущий производитель золота в России, входящий в число крупнейших золотодобывающих компаний мира по запасам и объемам производства. Компания владеет 99 лицензиями на добычу золота в Иркутской области. В 2011 году между правительством Иркутской области и компанией было подписано рамочное соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. В сентябре текущего года губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым и руководителем ПАО "Полюс" Павлом Грачевым подписано дополнительное соглашение, в нем определены обязательства компании по отношению к региону присутствия, достигнута договоренность о реализации ряда инфраструктурных проектов. В настоящее время идет перерегистрация дочерней компании ПАО "Полюс" - "СЛ Золото" - в качестве налогоплательщика Иркутской области.