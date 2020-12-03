"Сбер Управление Активами" запустил специальную акцию для тех, кто откроет ИИС

Москва, 3 декабря. Клиенты, которые откроют индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) от "Сбер Управление Активами" получат в подарок услугу по оформлению возврата налогов, а уже весной 2021 года смогут получить налоговый вычет до 52 тыс. рублей.

Для участия в акции нужно открыть ИИС со стратегией "Накопительная" или "Российские акции" в СберБанк Онлайн и внести на ИИС сумму от 10 тыс. рублей в период с 1 по 31 декабря 2020 года.

"ИИС от управляющей компании обладает понятными преимуществами для клиента. Во-первых, это готовое решение, которое работает по принципу "вложил и забыл". Во-вторых — гарантированный налоговый вычет, который не зависит от колебаний фондовых рынков. В-третьих, стратегия вкладывает в широкий набор ценных бумаг с высоким качеством эмитентов и ограничивает риски. А открыть ИИС можно в Сбербанк Онлайн — всего за несколько кликов и к тому же на 1% дешевле, чем в офисе", - сказал Василий Илларионов, исполнительный директор дивизиона "Инвестиции и накопления" Сбербанка.

После оформления ИИС в соответствии с условиями акции клиенты получат в подарок услугу по оформлению налогового вычета. В начале 2021 года им придёт уведомление с инструкциями для получения бесплатной услуги по заполнению декларации 3-НДФЛ (подробнее об услуге заполнения налоговой декларации можно узнать на сайте СберБанка).

Стратегия "Накопительная" дает возможность вложиться в рублёвые облигации наиболее крупных и надёжных российских компаний, а также гособлигации. Стратегия "Российские акции" вкладывает средства в акции крупнейших и наиболее перспективных российских компаний. Вложения в акции и облигации осуществляются посредством покупки инвестиционных паёв ПИФ под управлением Сбер Управление Активами.

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) — специальный счет для вложения в ценные бумаги, который даёт возможность заработать больше, чем на вкладе. Особенность этого инструмента в том, что он даёт возможность гарантированно вне зависимости от динамики ценных бумаг получить налоговый вычет до 52 тыс. рублей, если у вас есть официальный доход. ИИС от Сбер Управление Активами — готовое решение от профессиональных управляющих, которое включает в себя набор надёжных и перспективных ценных бумаг, а также не требует от клиента специальных знаний или времени.

По данным Московской Биржи, на 1 ноября 2020 года частные инвесторы открыли в управляющих компаниях более 320 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Наибольшим спросом среди россиян пользуется ИИС от "Сбер Управление Активами" — 204,2 тыс. Таким образом, более 60% всех клиентов, открывших ИИС в управляющих компаниях, сделали свой выбор в пользу компании Сбера.

Воспользоваться услугой можно один раз после получения соответствующих инструкций до 31.12.2021 года. Акция не действует при оформлении ИИС в офисах ПАО Сбербанк и АО "Сбер Управление Активами".