В рейтинге открытости экологической информации нефтегазовых компаний сменились лидеры

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Creon Group представили итоги евразийского "Рейтинга открытости экологической информации нефтегазовых компаний" - 2020. Этот год выдался богатым на резонансные аварии. Вместе с тем возросла экологическая прозрачность, а в итоговом расчете сменилась первая "тройка" лидеров. Рейтинговый отчет проводится при поддержке Европейского Союза.

Презентация итогов евразийского "Рейтинга открытости экологической информации нефтегазовых компаний" состоялась 4 декабря 2020 на онлайн-площадке пресс-центра ТАСС. В рейтинге представлены 18 российских нефтегазовых компаний с объемом добычи нефти и газового конденсата свыше 2 млн тонн, а также 14 предприятий из Казахстана (от 0,5 млн тонн добычи в год) и две компании Азербайджана (от 0,1 млн тонн добычи в год).

Независимые эксперты WWF России, НРА и Creon Group тщательно изучили раскрываемость аварийных ситуаций и нефтеразливов. "2020 год запомнится нам всем резонансными авариями. В этой связи мы будем еще активнее развивать систему общественного мониторинга и контроля, в том числе и в рамках нашего рейтинга, для того чтобы оказывать содействие снижению количества чрезвычайных ситуаций в России", - пообещал руководитель программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников.

Прозрачность в нефтегазовом секторе растет

В то же время экологическая открытость компаний-участников рейтинга продолжает расти, а 2020 год стал рекордным с точки зрения соперничества вокруг первых мест. Еще никогда лидеров первой "пятерки" среди российских нефтегазовых компаний не разделяла столь незначительная разница по общему баллу. Небольшие снижения показателей по одному или двум критериям сыграли определяющую роль в общем расчете, а острое соперничество нефтегазовых компаний за экологическую прозрачность привела к полной смене "тройки" лидеров.

За семь лет существования российского рейтинга первые три места занимали "Сахалин Энерджи", "Сургутнефтегаз", "Газпром", "Зарубежнефть" и "Эксон". По итогам этого года лидером рейтинга стала компания "Зарубежнефть", втрое место занял "Сургутнефтегаз", а третье место досталось компании "Лукойл". Среди казахстанских компаний третий год подряд лидерство удерживает "КазмунайГаз", на втором месте "Норт Каспиан оперейтинг" и на третьем "Карачаганак Петролуем Оперейтинг". Компания BP лидирует среди Азербайджанских компаний.

В текущем году организаторы также отметили успехи компании "Газпром", которая продемонстрировала лучшую динамику роста раскрываемости. Концерн поднялся на две позиции до 8 места, потеснив "Роснефть" и "Газпром нефть". Компании опустились на одну позицию, хотя и увеличили раскрываемость аварийных ситуаций. Заметно улучшили свои показатели также НОВАТЭК и "Татнефть".

"Возрастающая конкуренция среди участников рейтинга за лидирующие позиции и активный диалог между представителями нефтегазовой отрасли и общественностью являются неоспоримыми свидетельствами того, насколько эффективно данный проект оказывает влияние на повышение открытости целой отрасли с точки зрения раскрытия экологически значимой информации", - считает Виктор Четвериков, управляющий директор по проектам развития НРА.

"Зеленая экономика" в тренде

Тему важности международного сотрудничества на этапе перехода к зеленой экономике подчеркнули Алешка Симкич, заместитель главы Представительства ЕС в России и Фарес Кильзие, председатель совета директоров CREON Group и соинициатор рейтинга.

"Наш рейтинг стал международной площадкой, которая наглядно демонстрирует усилия российских нефтегазовых компаний. Его результаты очень четко указывают на то, что российские компании понимают и принимают всю ответственность энергетического перехода, который начался в Европе", – считает Фарес Кильзие. "В странах Евросоюза идет жаркая дискуссия о том, каким именно будет вектор энергетического перехода. Чтобы сформулировать и окончательно определить этот путь, Европе необходим диалог с сильным и крупным игроком. И этот игрок – Россия. Без двустороннего диалога обе стороны рискуют оказаться в ловушке популистских высказываний или даже решений. А без четко согласованных действий евразийские поставщики и их европейские контрагенты могут оказаться в тупике. Именно поэтому российским компаниям нужна обратная связь через наш рейтинг со стороны Европы на самом высоком уровне", - подчеркнул Фарес Кильзие.

Алешка Симкич повторила в своем выступлении европейские кредо и стратегическое видение в отношении изменения климата и также подчеркнула, что любые усилия по озеленению экономики зависят от согласованных усилий правительств, бизнеса, научного и гражданского общества. "Переход к климатически нейтральному европейскому континенту – сложная задача, но выполнимая и даже совместимая с ростом. Бизнес-сообщество, в том числе энергетический сектор, должно быть ведущей силой в этом переходе", - сказала Алешка Симкич. В отношении нефинансовой отчетности корпораций она подчеркнула: "Новое поколение корпоративной отчетности, охватывающей экологические риски, очень важно и актуально. Это вселяет уверенность в инвесторов и позволяет компании корректировать свои методы и вносить непосредственный вклад в достижение экологических целей".

Положительные тренды в развитии российской отрасли ТЭК отметили и в WWF России. "Правительство Сахалинской области выступило с инициативой разработки плана достижения климатической нейтральности региона. А в утвержденной в октябре новой Стратеги экономического развития Арктики заложены приоритеты замены нефтяных топлив на СПГ и возобновляемые источники энергии. В этой связи мы будем дополнять методику расчета нашего рейтинга новыми критериями, которые будут следовать новаторским трендам", - сказал Алексей Книжников.

Рейтинги уделяют особое внимание авариям и инцидентам на предприятиях, а также тому, насколько полно и своевременно компании делятся такой информацией. При расчете рейтингов готовятся карты аварийных и спорных экологических ситуаций. С 2019 года сбор таких данных ведется в рамках проекта "Люди – природе", реализуемого при поддержке Европейского союза. Задачи проекта – вовлечь общественность в охрану окружающей среды. Благодаря проекту к мониторингу экологических инцидентов присоединились некоммерческие организации в регионах. Специализированные НКО отслеживают и анализируют воздействия промышленных предприятий, участвуют в экологической экспертизе, развивают и укрепляют систему общественного экологического контроля.

Методика рейтинга будет опробована в корпоративной практике

За семь лет существования рейтинг зарекомендовал себя в среде нефтегазовых компаний как инструмент общественного наблюдения и самоконтроля. В следующем году методика рейтинга будет опробована в корпоративной практике как внутренний инструмент по повышению прозрачности и эффективности. "Одна из наиболее значимых практик в компании АО "Зарубежнефть" – это повышение прозрачности производственной деятельности на всех наших активах, в том числе за рубежом. В 2021 году мы планируем провести оценку применения методики рейтинга открытости экологической информации нефтегазовых компаний, работающих на территории России, к зарубежным активам АО "Зарубежнефть", – анонсировала начальник управления по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды АО "Зарубежнефть" Елена Компасенко. Первым активом, на котором будет проведена пилотная оценка применения методики, станет ООО "Андижанпетро", совместное предприятие "Зарубежнефти" и государственной компанией Узбекистана АО "Узбекнефтегаз".

Аналитика: как распределились места в рейтинге

Первое место в рейтинге 2020 года среди российских компаний заняла "Зарубежнефть", улучшив показатели по разделу воздействия на окружающую среду на 0,05 балла. Существеннее выросли показатели раскрываемости по всем трем разделам у "Сургутнефтегаза", который поднялся на три позиции и занял второе место (+0,13). Третье место досталось компании "Лукойл", которая также смогла повысить раскрываемость по всем разделам (+0,02).

В то же время, "Сахалин Энерджи", удерживавшая 1 место в рейтинге несколько лет подряд, потеряла сразу 3 позиции и опустилась до 4 места, хотя ее общий балл едва снизился (-0,08). Такую же динамику показала и "Эксон НЛ": хотя балл компании снизился всего на-0,05, она переместилась с 3 на 5 место.

Лучшие показатели по динамике роста продемонстрировал "Газпром". Концерн увеличил балл сразу на 0,31 и поднялся на две позиции до 8 места, потеснив "Роснефть" и "Газпром нефть", хотя обе компании существенно улучшили раскрываемость аварийных ситуаций.