Президент ВОГ предложил развивать цифровые решения и технологии для глухих

Москва, 4 декабря. Президент Всероссийского общества глухих (ВОГ) Станислав Иванов принял участие в совещании главы государства с руководителями общественных организаций инвалидов. Он обозначил ключевые проблемы инвалидов по слуху: недостаток оплаченных часов перевода русского жестового языка, отсутствие субтитров на телевидении, слабое развитие специализированной техники: датчиков, табло, компьютерных программ.

Иванов предложил развивать цифровые решения и высокотехнологичные инструменты для глухих в рамках программы, которую закажут сами инвалиды по слуху. Глава ВОГ также напомнил, что в условиях масочного режима глухие не могут читать по губам и не понимают собеседников - в том числе медработников. В последнем случае решением могли бы стать альтернативные средства индивидуальной защиты.

Бурное развитие технологий увеличивает пропасть между глухими и слышащими. В то время как обычным людям сегодня доступно все многообразие цифровых сервисов от ритейла и финтеха до виртуальных музеев и концертов, онлайн-конференций, удаленной работы и образовательных курсов лучших университетов мира, глухие не могут получить даже стандартный пакет услуг: новости и даже обращения президента и губернаторов не переводятся на жестовый язык, экстренные сигналы об опасности тоже рассчитаны только на слышащих

Государство предоставляет инвалидам слуховые аппараты, вибробудильники и другие технические средства реабилитации, однако, наука и инженерия не стоят на месте, и многие из современных, в том числе цифровых решений могли бы существенно облегчить жизнь глухих. "Нужны высокотехнологичные устройства, которые удаляют шумы, распознают источники звука, своевременно уведомляют о повышенной опасности, учитывают местоположение. Примеры таких устройств уже есть, но, к сожалению, в основном они создаются за рубежом", - отметил Станислав Иванов.

Однако интересные разработки есть и в России. Среди них – решение "Умный дом". Если одноименная технология для слышащих просто управляет отоплением и освещением, то "Умный дом" для глухих подразумевает слаженную работу множества датчиков, которые не дадут человеку забыть о включенном кране, оставить без внимания плачущего ребенка, не отреагировать на открытую дверь. Подобные решения могут легко уберечь глухого от несчастного случая, травмы и других ЧП.

"Умный дом" может стать частью умного города с адаптивными табло и указателями на остановках общественного транспорта, на вокзалах, в аэропортах. "Мы уверены, что, если собрать разработчиков, ученых и инженеров из разных направлений, можно создать продукты более совершенные, чем зарубежные. Лично-интегрируемые устройства, которые могут сопрягаться со смартфонами, помогать нам общаться, безопасно перемещаться по городу. Нужно двигаться и дальше – сегодня наука уже может создавать имплантируемые нейроинтерфейсы", - уверен президент ВОГ.

Одна из проблем в том, что деятельность изобретателей и инженеров, пытающихся разработать что-то для глухих слабо координируется и не всегда отвечает реальным потребностям сообщества. "Иногда наши молодые изобретатели и разработчики создают что-то для инвалидов по слуху и обращаются к нам с просьбой оценить и протестировать то или иное устройство. Чаще всего это оказывается очередной преобразователь речи в текст, не учитывающий наши особенности, а, главное, потребности", - сказал Иванов.

Для того чтобы все усилия заинтересованных сторон были направлены в разумное русло, необходима специальная стратегия, программа, заказчиком которой выступят сами глухие в лице ВОГ. Эту программу стоило бы построить по образцу нацпроекта "Культура" с виртуальными концертными залами и цифровыми музеями, нацпроекта "Цифровая экономика" с удобными онлайн-сервисами, успешных подходов в развитии промышленности и научно-техническом развитии. Важно, чтобы все шаги чиновников, бизнеса, ученых, инженеров с самого начала были ориентированы на конкретный запрос клиента, целевой аудитории, конечного потребителя продукта.

Серия устройств, датчиков, компьютерных программ вполне могла бы помочь инвалидам почувствовать себя равноправными членами общества – общаться, путешествовать, учиться. Однако полноценного решения до сих пор не появилось. "Для нас важно самим стать инициаторами и заказчиками таких разработок. Рассказать ученым и инженерам о своих потребностях, учесть нюансы, тестировать в процессе и получать именно те устройства, которые сделают нашу жизнь комфортной, а наши возможности действительно равными со всеми гражданами", - отметил Иванов в беседе с президентом.

В ВОГ считают, что комплексная научно-техническая программа полного инновационного цикла позволит произвести в том числе продукт с высоким экспортным потенциалом. Глухие из Беларуси, Казахстана, Армении с удовольствием пользовались бы такими решениями, а санкции против подобной социально ориентированной промышленности не решилась бы ввести ни одна страна. "Для нас это не наука, не технологии, не бизнес – для нас это возможность достойно и полноценно жить", - подчеркнул президент ВОГ.

Среди других проблем, обозначенных Ивановым, дефицит переводчиков русского жестового языка, отсутствие должного объема титрования и сурдоперевода на телевидении, аварийные системы и службы экстренной помощи, не адаптированные для глухих.

Все эти проблемы особенно обострились в период самоизоляции. Экстренные обращения главы государства и руководителей регионов не сопровождались переводом для глухих, инвалиды, заболевшие коронавирусом и оказавшиеся в "красной зоне", не могли объясниться с врачами окружающими людьми. Не стоит забывать о том, что в условиях масочного режима, глухие, многие из которых умеют полностью или частично читать по губам, не могут даже догадаться, чего от них хотят окружающие.

Всероссийское общество глухих – общественная организация инвалидов, существующая с 1926 года. В состав объединения входят около 100 тысяч глухих и слабослышащих. По данным Всемирной организации здравоохранения, нарушения слуха имеются у 4 процентов людей в мире.