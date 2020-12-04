На ежегодном собрании IATR назвали новые возможности развития медиаотрасли

Москва, 4 декабря. Третьего декабря на ежегодном собрании Международной академии телевидения и радио (IATR) были подведены итоги уходящего года и даны прогнозы на 2021 год.

Ключевым событием заседания IATR стал круглый стол "Новый облик и форматы медиамира и профессиональной журналистики" (16+), на который были приглашены ведущие эксперты медиаотрасли.

Завершающийся год оказался очень неожиданным, так как никто не мог предсказать пандемию, карантин, запреты на проведение культурных мероприятий, удаленку и другие события, произошедшие в 2020 году. Такой вектор дискуссии задала, журналист, телекритик, редактор "Российской газеты" Сусанна Альперина, модерировавшая круглый стол.

Заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Илья Лазарев напомнил еще один актуальный тренд в медиа. "Думаю, что важнее пандемии сегодня то, что происходит на информационных фронтах — очевидное усиление темы фейк-ньюс, увеличение потока негатива, его неструктурированность. Необходимо думать, как действовать, чтобы наш зритель, радиослушатель, пользователь получал достоверную и качественную информацию", - сказал он.

Пандемия стала временем расцвета фейк-ньюс не только в России, но и в мире, заявил первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. "Тот ураган фейков, обрушившийся на нас в период пандемии, ни с чем не сравнить, раньше такого никогда не было. Мы регулярно обсуждаем эту проблему на совещаниях представителей Европейского альянса информационных агентств, есть Организация информационных агентств стран Азии и Тихого океана. Через эти организации проходит больше 60 % всех новостей планеты. Отделять фейки от правды стало для нас задачей номер один. Это должны уметь не только журналисты, но и потребители". По мнению Михаила Гусмана, задача профессионалов научить пользователей отличать "достоверную информацию в поглощающем всех потоке мутных фейков", - отметил Гусман.

Метод борьбы с фейками, с которым согласились большинство участников, предложил генеральный продюсер Cosmos Studios, президент Академии Российского телевидения Александр Акопов. "Фейк-ньюс запретами победить невозможно. Надо научить людей разбираться. Необходимо ввести в школьную программу курс информационной культуры. Учить детей определять достоверность информации, рассказывать, как жить в информационном обществе, как вести в соцсетях, формировать у них разумное отношение к играм, - все это важнее, чем учить, скажем, биологии", - отметил спикер.

Генеральный директор НТВ Алексей Земский рассказал о том, как федеральный канал осваивает интернет. По количеству онлайн-просмотров НТВ занимает лидирующие позиции, при этом канал столкнулся с трудностями монетизации своего успеха. "Вещатели не обращают внимание на такой цифровой инструмент, как досмотр, когда начало сериала зрители увидели по телевизору, а продолжают смотреть в интернете. В странах с развитым медиарынком досмотр может приносить практически столько же денег, сколько и телереклама. Но у нас в стране нет культуры досмотра", - сказал он.

В качестве примера он подсчитал, что 160 миллионов досмотров на Youtube 16-серийного сериала эквивалентны 6 миллионам просмотрам в категории 18+ или дополнительным 5% рейтинга. "Если приучить зрителя и рекламодателя, то досмотры помогут телевещателям удвоить доходы. Ни один канал в одиночку не может переломить ситуацию — это индустриальный инструмент, надо работать в этом направлении всем. Главное, чтобы этот инструмент был легальным!" - подытожил Земский.

Генеральный директор компании "МТС Медиа" Игорь Мишин рассказал о том, что ждет российских зрителей в связи с развитием в России онлайн-кинотеатров и ОТТ-сервисов. "Видеосервисы у нас не похожи один на другой, у каждого есть и свои плюсы, и свои родовые травмы. Сегодня нельзя быть просто онлайн-кинотеатром, так как есть мировой лидер. Поэтому подобные сервисы развиваются, как часть экосистем, которые вырастают либо из телекоммуникационных компаний, либо из крупных телевизионных холдингов. 2021-й и 2022-й будут годами зрительского кайфа, за смешные деньги люди получат море контента фантастического качества. Это будут тысячи фильмов по цене одного билета в кино", - сказал Мишин. По его мнению, через 5-7 лет структура этого сегмента медиа изменится — тройка лидеров, которая сможет выиграть борьбу за зрительское время, получит две трети объема рынка ОТТ в России.

Оксана Барковская, генеральный продюсер телекомпании "Формат ТВ", осенью этого года выпустила онлайн-сериал "Новенький", быстро ставший популярным у подростков. "За месяц с небольшим "Новенький" посмотрели 25 миллионов человек. Все говорили, что сериал попал в аудиторию, потому что он честный и настоящий. Детей 12-16 лет называют нерекламоберущей аудиторией, которая долгие годы была неинтересна телеканалам. В результате мы получили поколение, которое выросло на видосиках из интернета. "Новенький" показал, что это поколение очень нуждается в собственном контенте. Все подростки, хотят, чтобы с ними говорили честно, глядя им в глаза".

Опыт работы над "Новеньким" показал: даже поднимая непростые и невеселые темы, давая советы психологов, которые простым языком объясняют сложные вещи, за небольшие деньги и в короткий срок можно создать сериал. И он будет очень популярным. Поэтому готовится второй сезон "Новенького" и еще несколько сериалов специально для онлайн-показа для молодежи.

Интернет повлиял и на радио. Алексей Орлов, директор дирекции радиовещания на русском языке МИА "Россия сегодня" (радио Sputnik), рассказал, что в этом году редакция обнаружила рост интереса к подкастам и любым записным форматам. У радио Sputnik в ноябре скачали и прослушали в 20 раз больше подкастов, чем файлов в январе. Он назвал этот тренд окном возможностей для индустрии.

Президент "ТВМ Групп", член Российской академии радио Владимир Таллер сообщил, что весной рынок радио резко сократился — падение превысило 30%. Осенью радиовещатели часть падения отыграли, ведь радио — самое мобильное, быстрое медиа. Главной новостью на радиорынке стала презентация мультиплатформенного индустриального радиоплеера. Он поможет радиостанциям развиваться в интернете и конкурировать с онлайн-сервисами, предлагающие музыку разных форматов. Новая платформа стратегически важна для развития индустрии радио и у нее большое будущее.

Диана Берлин, заслуженный журналист России, заслуженный деятель искусств, подняла еще одну важную тему. "Нет такой настоящей страны, в которой бы не было национального вещания на качественном уровне. В России мы такое вещание потеряли, когда лет 30 назад недооценили проблему. Радио, которое может слышать вся страна, на котором будут художественные постановки, разговорные программы о смысле жизни, - такое радио должно быть и в России! Оно может вещать параллельно с теми радиостанциями, которые любят слушатели", - отметила она.

В круглом столе также принимали участие Ашот Джазоян, секретарь Союза журналистов России, председатель Медиаконгресса "Содружество журналистов"; Леонид Млечин, председатель правления Международной академии телевидения и радио; Роман Бабаян, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" и другие.

В завершении ежегодного собрания IATR были вручены премии за весомый вклад и заметные проекты в области телевидении и радио "Академическое признание", почетные грамоты и благодарности Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Список награжденных на сайте.