XIII церемония вручения премии "Звезда театрала" - 2020 состоится 7 декабря

Москва, 7 декабря. 7 декабря 2020 года в Театре им. Евгения Вахтангова при поддержке Фонда президентских грантов состоится XIII Церемония вручения премии зрительских симпатий "Звезда Театрала" (12+).

Впервые за всю историю премии награждение пройдет при 25-процентной заполняемости зала и других ограничениях, связанных с пандемией коронавируса. На церемонию сможет попасть минимальное количество зрителей из тех десятков тысяч, которые с начала года выдвигали своих фаворитов на соискание премии и голосовали за них в режиме онлайн. Но у поклонников театра традиционно будет возможность посмотреть онлайн-трансляцию "Звезды Театрала" на сайте и Youtube-канале журнала "Театрал", которую проведет Генеральный телекоммуникационный партнер премии – ПАО "Ростелеком".

В списке потенциальных лауреатов "Звезды Театрала" - 56 номинантов. Среди них режиссеры Евгений Марчелли, Алексей Франдетти и Игорь Яцко, а также звезды театра и кино Нонна Гришаева, Тимофей Трибунцев, Валерия Ланская, Игорь Петренко, Мария Аронова, Иван Добронравов, Нина Гуляева, Даниил Страхов, Евгения Крегжде, Виктор Раков, Чулпан Хаматова, Александр Филиппенко, Ксения Раппопорт, Максим Матвеев, Константин Хабенский и многие другие. Имена победителей, набравших наибольшее число зрительских голосов, будут объявлены в торжественной обстановке 7 декабря. Режиссером церемонии выступит Рузанна Мовсесян, ведущими станут звезды театра и кино Аня Чиповская и Андрей Заводюк.

В этом году дирекция премии учредила две новые номинации: "Лучший любительский театр" — с целью поддержки любительских и студенческих театров и студий по всей стране, а также специальную номинацию "Лучший АртОтвет пандемии" — для онлайн-проектов, созданных актерами и режиссерами в условиях всеобщей самоизоляции весной и летом 2020 года.

"Мы не могли не заметить актеров и режиссеров, попавших под "домашний самоарест", но не забывших о публике и радующих ее, свою публику, неожиданным творчеством в необычных форматах. Активно подхватив этот луч позитива в унылом омуте всеобщей депрессии, мы решили поддержать оптимистичный тренд и впервые за все время существования "Звезды Театрала" учредили специальную номинацию в самом конце сезона. И назвали ее просто – "Лучший АртОтвет пандемии". Кандидатов на включение в лонг-лист было множество. Пришлось даже включить в список для голосования не десять претендентов, как обычно, а пятнадцать. И в шорт-листе оставить не троих, как принято, а пятерых. Исключение это делали без сомнений, видя, с какой благодарностью зрители восприняли карантинное творчество любимых актеров и режиссеров, с какой небывалой активностью голосуют в этой новой неожиданной номинации», - сказал президент премии "Звезда Театрала", главный редактор журнала "Театрал" Валерий Яков.

Имена лауреатов в самой почетной номинации "Легенда сцены" уже объявлены. В этом году награды будут вручены народной артистке РСФСР Валентине Талызиной, народному артисту РСФСР Александру Збруеву, а также посмертно народному артисту России Роману Виктюку. Лауреаты в номинации "Легенда сцены" определяются редколлегией журнала "Театрал" по предложениям зрительской аудитории и утверждаются Общественным советом премии. В его состав входят народная артистка СССР Алла Пугачева, летчик-космонавт Олег Скрипочка, заслуженные мастера спорта России Илья Авербух и Алина Кабаева, заслуженный деятель искусств Лариса Рубальская, писатель Татьяна Устинова и другие. Сбор гостей с 19:00, начало церемонии в 20:00.

Шорт-лист премии "Звезда Театрала" - 2020

Лучший спектакль. Большая форма

"Завещание Чарльза Адамса, или Дом семи повешенных" (16+). Реж. Олег Глушков. "Мастерская Петра Фоменко"

"Пер Гюнт" (18+). Реж. Юрий Бутусов. Театр им. Евгения Вахтангова

"Ревизор" (16+). Реж. Сергей Газаров. Театр Олега Табакова

Лучший спектакль. Малая форма

"Затейник" (16+). Реж. Александр Коршунов. Театр "Сфера"

"Опасные связи" (18+). Реж. Игорь Яцко. "Школа драматического искусства"

"Тот самый М." (16+). Реж. Александр Серенко. Театр "На Литейном" (Санкт-Петербург)

Лучший режиссер

Евгений Марчелли. "Шутники" (12+). "Сатирикон"

Алексей Франдетти. "Питер Пэн" (12+). Московский областной ТЮЗ

Игорь Яцко. "Опасные связи" (18+). "Школа драматического искусства"

Лучшая женская роль

Нонна Гришаева. Люся. "Люся. Признание в любви" (16+). Театр им. Вахтангова

Николина Калиберда. Констанция Моцарт. "Амадей" (16+). Театр "У Никитских ворот"

Валерия Ланская. Мария. "Тот самый день" (16+). "Школа современной пьесы"

Лучшая мужская роль

Иван Добронравов. Егор Дмитрич Глумов. "На посадку" (16+). Театр Антона Чехова

Игорь Петренко. Ихарев. "Игроки" (12+). Малый театр

Тимофей Трибунцев. Борис Годунов. "Борис" (18+). Театральное агентство "Арт-Партнер XXI"

Лучшая женская роль второго плана

Нина Гуляева. Бабушка. "Белые ночи" (12+). МХТ им. Чехова

Карина Дымонт. Марфуша. "Циники" (16+). Театр на Юго-Западе

Евгения Крегжде. Мать. "Пер Гюнт" (18+). Театр им. Вахтангова

Лучшая мужская роль второго плана

Андрей Некрасов. Эрик Ларсен. "Загадочные вариации" (18+). Молодежный театр на Фонтанке (Санкт-Петербург)

Виктор Раков. Орлов Александр Николаевич. "Капкан" (16+). "Ленком Марка Захарова"

Александр Филиппенко. Батя. "Палачи" (18+). "Гоголь-центр"

Лучший музыкальный спектакль

"Вий" (12+). Реж. Николай Покотыло. Проект команды Creative lab Stairway

"Ромео vs Джульетта XX лет спустя" (12+). Реж. Алексей Франдетти. Московский театр оперетты

"Фома" (16+). Реж. Филипп Рaзeнков. Новосибирский Музыкальный Театр (Новосибирск)

Лучший спектакль для детей и юношества

"Голубой щенок" (6+). Реж. Никита Владимиров. Театр Олега Табакова

"Питер Пэн" (12+). Реж. Алексей Франдетти. Московский областной ТЮЗ

"Щелкунчик" (6+). Реж. Алла Решетникова. Московский Губернский театр

Лучший социальный проект

"Параллельный мир" (6+). Инклюзивный театр-студия (Омск)

"Помоги врачам" (18+). Благотворительный проект. БДТ (Санкт-Петербург) и журнал "Театр."

"Театр в каждый двор" (6+). Марафон бесплатных театральных постановок. Таганрогский камерный театр (Таганрог)

Лучшая постановка иностранного режиссера в России

"Дядя Ваня" (12+). Реж. Стефан Брауншвейг (Франция). Театр наций

"Маузер" (12+). Реж. Теодорос Терзопулос (Греция). Александринский театр (Санкт-Петербург)

"Неаполитанские каникулы" (16+). Реж. Паоло Эмилио Ланди (Италия). Театр драмы им. Волкова (Ярославль)

Лучшая роль театральной актрисы в кино

Мария Аронова. Ирина Шаталина. "Лед-2" (6+)

Ксения Раппопорт. Лора. "Одесса" (18+)

Чулпан Хаматова. Зулейха Валиева. "Зулейха открывает глаза" (12+)

Лучшая роль театрального актера в кино

Максим Матвеев. Артём Стрелецкий, психотерапевт. "Триггер" (16+)

Даниил Страхов. Павел Андреев. "Знахарь" (16+)

Константин Хабенский. Евгений Войгин. "Фея" (18+)

Лучший директор

Софья Апфельбаум. РАМТ

Владимир Тартаковский. Московский театр оперетты

Юрий Шварцкопф. Театр музыкальной комедии (Санкт-Петербург)

Лучший региональный театр

"Коляда-Театр" (Екатеринбург)

Оренбургский театр музыкальной комедии (Оренбург)

Театр драмы им. Волкова (Ярославль)

Лучший русский театр за рубежом

Детская театральная студия "Апрелик" (Франция, Париж)

Литературный театр "Диалог" (США, Нью-Йорк)

Театр "Хамелеон" (Великобритания, Лондон)

Лучший любительский театр

Молодёжный театр-студия "Быть" (Тюмень)

Называевский народный театр "Сотоварищи" (Омская область, Называевск)

Семейный театр "Торт на небе" (Новосибирск)

Лучший АртОтвет пандемии

Инстаграм-мюзикл "Мой длинноногий деда" (12+). Реж. Алексей Франдетти

Инстаграм-сериал "Ай да Пушкин" (18+). Автор Илья Кожухарь

Музыкальный челлендж #ПарадХитов. Театриум на Серпуховке (6+)

Проект "В ожидании зрителя" (16+). Театр "ФЭСТ" (Мытищи)

"Самоизолейшн хитс" (18+). Ретро-группа "Сладкий мед". МХТ им. Чехова

ТАСС – генеральный информационный партнер

"Звезда Театрала" — единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. За годы существования она стала символом непредвзятой оценки и общественного признания, потому что её лауреатов определяет самое массовое жюри — многотысячная зрительская аудитория. В течение театрального сезона публика номинирует и отбирает понравившиеся премьерные работы в режиме онлайн на сайте премии https://teatral-online.ru/star/. А в конце года - в первый понедельник декабря - по итогам голосования на торжественной церемонии награждения объявляются имена победителей.

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