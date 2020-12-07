Губернатор Югры представила туристский потенциал региона

ТАСС, 7 декабря. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова представила туристский потенциал региона в ток-шоу "Прямая линия гостеприимства. Югра", организованном при поддержке департамента промышленности автономного округа и Фонда развития. Об этом сообщили в Фонде развития Югры.

В ходе онлайн-интервью, которое провела заместитель генерального директора Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Ольга Захарова, губернатор рассказала участникам мероприятия о регионе, его самобытности, обычаях и культуре народов Югры, туристических возможностях и предложениях автономного округа.

"У нас бытует такое мнение: увидеть Югру – влюбиться в Россию! В нашем регионе исторически люди живут в гармонии с природой. Поэтому этнотуризм – визитная карточка автономного округа. На стойбище можно научиться запрягать оленей, управлять нартами, отведать блюда национальной кухни, попробовать самостоятельно изготовить сувениры из бисера, рыбьей кожи или кости оленя", – цитируют в фонде слова главы региона.

Комарова подчеркнула, что Югра обладает уникальной природой. Так, в Приполярном Урале на территории региона расположена наивысшая вершина Уральских гор – гора Народная. Также в автономном округе находится известное месторождение горного хрусталя "Додо", путь к которому пролегает через штольни, где добывался минерал.

По словам генерального директора Фонда развития Романа Генкеля, визитной карточкой Югры является самый белый снег в России. "Искрящийся, пожалуй, самый белый снег ждет вас в нашем регионе. Причем, прокатиться на сноуборде, горных или беговых лыжах, принять участие в экстремальном забеге можно в Ханты-Мансийске, не уезжая за город", – поделился он. Генкель также рассказал о самых интересных туристических маршрутах – посещении этностойбищ, где проживают представители коренных малочисленных народов Севера, нефтедобывающих месторождений, восхождении в горы Приполярного Урала, путешествии экологическими маршрутами, участии в проекте "Новогодняя столица Сибири", катании на собачьих упряжках и трофейной рыбалке. Глава фонда подробно рассказал о созданной в Югре спортивной и культурной инфраструктуре – ледовой арене "Югра" в Ханты-Мансийске, дворце культуры "Нефтяник" в Сургуте, филиале Малого театра в Когалыме, а также о традиционных югорских деликатесах: сосьвинской сельди, муксуне и нельме, оленине, медвежатине. "Все это местные продукты, с использованием которых югорские рестораторы создают кулинарные шедевры, и их можно попробовать в ресторанах Югры", – подчеркнул Генкель.

Руководитель Фонда отметил, что все возможности для организации отдыха на территории Югры представлены в социальных сетях VisitUgra, где есть много полезной информации об объектах, событиях, предпринимателях и услугах в сфере туризма Югры.

Об онлайн-проекте

Онлайн-проект "Прямая линия гостеприимства" запущен в июне 2020 года проектным офисом АСИ по развитию туризма вместе с Партнерством ТИЦ. Гости проекта – губернаторы российских регионов и представители туристических информационных центров, в прямом эфире они рассказывают слушателям о новых направлениях поездок, уникальных местах для интересных путешествий. В фонде отметили, что участниками нынешней беседы стали жители Москвы, Калмыкии, Республики Коми, Санкт-Петербурга, Саратовской, Брянской, Воронежской, Ленинградской, Мурманской, Владимирской областей и других регионов России. Видеозапись доступна в официальный аккаунтах губернатора Югры в социальных сетях "Инстаграм", "ВКонтакте", "Одноклассники".

О Фонде

Учредителем Фонда развития Югры является Ханты-Мансийский автономный округ – Югра в лице регионального департамента по управлению государственным имуществом. Выполняет функции государственного Фонда развития промышленности автономного округа, специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами. Среди направлений деятельности - развитие института государственно-частного партнерства, поддержка и развитие инвестиций, а также поддержка и развитие сельхозкооперации.