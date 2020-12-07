Эксперт БФУ спрогнозировал редкое астрономическое явление

ТАСС, 7 декабря. В декабре две крупнейшие планеты Солнечной системы — Юпитер и Сатурн — для наблюдателя с Земли окажутся совсем рядом на небосклоне. Уже сейчас их легко можно поймать в поле зрения любительского телескопа, а 21 декабря угловое расстояние между ними достигнет минимума, составив около одной десятой градуса. За четыре дня до этого, 17 декабря, вместе с планетами можно будет запечатлеть тонкий серп растущей Луны. Об этом рассказал руководитель Астрономического сообщества БФУ им. И. Канта Алексей Байгашов.

“Начинающийся декабрь обещает астрономам немало интересных событий и явлений для наблюдения и фотографирования. Наиболее редким и интересным из них, безо всякого сомнения, является противостояние Юпитера и Сатурна. Само по себе противостояние Юпитера и Сатурна – чрезвычайно редкое астрономическое явление. Две планеты-гиганта движутся по орбитам разного радиуса, обращаясь вокруг Солнца с периодами 12 и 29 лет соответственно. С учётом вращения Земли вокруг Солнца, для такого противостояния все три планеты должны выстроиться в одну линию, что происходит крайне редко – предыдущий раз такое явление можно было наблюдать в 1623 году”, — рассказал руководитель Астрономического сообщества БФУ им. И. Канта Алексей Байгашов.

Если позволит погода, наблюдать противостояние можно будет весь декабрь. В окрестностях Калининграда планеты будут видные низко над горизонтом непосредственно после заката в направлении юг – юго-восток. В случае благоприятных условий для наблюдений, Астрономическое сообщество БФУ им. И. Канта вместе с нашими коллегами из калининградского общества астрономов-любителей намерено провести фотографирование редкого явления.