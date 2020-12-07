Ученые БФУ доказали эффективность БАД на основе масла облепихи и шиповника

ТАСС, 7 декабря. К основным заболеваниям, приводящим к смерти или инвалидности, относят сердечно-сосудистые, гепатиты, диабет. Часто подобные болезни можно предотвратить, придерживаясь здорового образа жизни, в том числе и в питании. Особый интерес представляют растительные компоненты пищи, обладающие антиокислительными свойствами.

Установлено, что обогащенные фенольными веществами диеты могут помочь предотвратить широкий спектр заболеваний и замедлить процессы старения. Кроме того, сообщается о гепатопротекторной, антипролиферативной и anti-obesity (против ожирения) активностях фенольных соединений. Ключевым компонентом здорового питания для профилактики заболеваний сердца является высокое содержание полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК). Создание продуктов, объединяющих в себе действие полиненасыщенных жирных кислот и антиоксидантных веществ, и при этом сохраняющих природную пользу, является как для ученых, медиков, так и производителей, интересным и актуальным.

Было доказано, что ягоды облепихи и продукты их переработки обладают широким спектром полезных характеристик: противовоспалительные, противоопухолевые, антиоксидантные, антиатеросклератические, холестерин-понижающим, гипогликемическим, гепатопротекторным и антидиабетическим действиями. Имеются сообщения о том, что продукты из облепихи являются безопасными пищевыми продуктами без серьезных побочных эффектов, за исключением увеличения уровня глюкозы в крови у крыс при значительной норме потребления (>100 мг/кг/день) ягод. Как ягоды облепихи, так и продукты их переработки, часто рассматриваются в качестве основы функциональных продуктов питания и лекарственных средств.

Благодаря наличию природных комплексов витаминов, минералов, антиоксидантов, флавоноидов, полиненащенных жирных кислот и других биорегуляторов продукты переработки ягод облепихи, в том числе и масло, обладают широким спектром биологической активности.

Основным источником полиненасыщенных жирных кислот является масло облепихи, извлеченное как из семян, так и мякоти: зрелые семена содержат 8-20% масла, мякоть сухофруктов (мякоть и кожура) около 20-25%, а фруктовый остаток содержит около 15-20% масла после экстракции сока. Эти масла имеют высокую концентрацию липофильных компонентов, преимущественно ненасыщенных жирных кислот в форме триглицеридов, фитостеролов и витаминов А и Е; они оказывают положительное влияние на здоровье человека, особенно на сердечно-сосудистую систему.

Другим перспективным сырьем функциональных продуктов является шиповник, известный своим содержанием витамина C. Кроме того, в его составе есть токоферолы, фенолы, каротиноиды, органические кислоты и незаменимые жирные кислоты. Другими значимыми группами биологически активных соединений шиповника являются галактолипиды и ненасыщенные жирные кислоты.

Содержание масла в семенах шиповника колеблется от 5 до 18% мас., и оно состоит из значительного количества ненасыщенных жирных кислот. Наличие ликопина наделяет шиповник и продукты его переработки определенной ролью в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Плоды шиповника обладают противовоспалительной, антиоксидантной, антипролиферативной, антидиабетической активностью.

Фенольные соединения определяют высокую биологическую активность черноплодной рябины, которая является одним из богатейших источников полифенолов, включая антоцианы, флавонолы, флаванолы, проантоцианидины и фенольные кислоты. Плоды и продукты переработки черноплодной рябины обладают большим оздоровительным потенциалом, так как они снижают факторы риска развития метаболического синдрома. In vitro и in vivo исследования показали благотворное влияние черноплодной рябины на такие заболевания, как дислипидемия, артериальная гипертензия, ожирение, нарушения обмена глюкозы, провоспалительные состояния и риск тромбоза.

Ученые БФУ им. И. Канта совместно с коллегами из Кемеровского государственного университета в рамках своего исследования использовали биологически активные добавки на основе масел облепихи и шиповника с добавлением экстракта черноплодной рябины в составе кормовых смесей для лабораторных животных. Исследователям удалось доказать безопасность экспериментальных образцов биологически активной добавки, а также наличие у нее гипохолестеринемических, антиоксидантных и гепатопротекторных характеристик. Результаты исследования были опубликованы в авторитетном научном журнале Nutrients.

"Полученные результаты исследований позволяют использовать разработанную биологически активную добавку в качестве эффективной доклинической профилактической альтернативы существующим аналогам, используемым в медицинской практике, нарушений липидного углеводного обмена", - сказал исследователь БФУ им. И. Канта Станислав Сухих.