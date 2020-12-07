Лауреаты Международного конкурса им. П.И. Чайковского отправляются в гастрольный тур

Москва, 7 декабря. Лауреаты Международного конкурса им. П.И. Чайковского (6+) и Всероссийского музыкального конкурса (6+) выступят в Санкт-Петербурге, Кисловодске и Грозном с 8 по 13 декабря. Артисты дадут не только концерты, но и мастер-классы.

8 декабря лауреат Международного конкурса им. П.И. Чайковского (2019) и Всероссийского музыкального конкурса (2018), артистка Молодежной оперной программы Большого театра Мария Мотолыгина (сопрано) и победитель Всероссийского музыкального конкурса (2016), солист Сочинской филармонии Владимир Королевский (орган) дадут концерт в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга.

Мария Мотолыгина является обладателем множества престижных международных наград. Активно участвует в концертах Большого театра, в 2019 году принимала участие в постановке оперы "Дидона и Эней" Генри Пёрселла в постановке Винсанта Уге. Органист Владимир Королевский, являясь солистом Сочинской филармонии, активно гастролирует не только по России, но и за рубежом: география его выступлений простирается от Якутска до Калининграда, от Финляндии до Австрии.

"Гастроли – это всегда очень волнительно и ответственно для любого исполнителя. Сейчас, когда многие мероприятия отменены, а концертные площадки закрыты, они вызывают особый трепет. Для меня – большое счастье, если есть возможность выйти на сцену. В своей концертной практике уже имею опыт выступления с органом. Каждый концерт с этим инструментом – это волшебство. В зале создаётся своя особенная и неповторимая атмосфера. Я надеюсь, что мы с Владимиром сможем передать все палитру эмоций, заложенную композиторами. И постараемся вдохновить зрителей в это нелёгкое время", - поделилась Мотолыгина.

9 декабря на сцену Чеченской государственной филармонии им. А. Шахбулатова (город Грозный) выйдут лауреат Всероссийского музыкального конкурса (2014), триумфатор Международного конкурса им. П.И. Чайковского (2015), солист Московской филармонии Дмитрий Маслеев (фортепиано) и победитель Всероссийского музыкального конкурса (2010), лауреат Международного конкурса им. П.И. Чайковского (2015) Александр Рамм (виолончель). Музыканты выступят в сопровождении Симфонического оркестра Чеченской государственной филармонии им. А. Шахбулатова. Дирижер – народный артист России Валерий Хлебников.

Кроме того, в Чечне, на площадке Чеченского государственного колледжа культуры и искусств им. В.А. Татаева состоится мастер-класс Дмитрия Маслеева 7 декабря. 12 декабря Дмитрий Маслеев и Александр Рамм выйдут на сцену Северо-Кавказской государственной филармонии им. В.И. Сафонова (город Кисловодск).

Концерты Дмитрия Маслеева проходят по всему миру в сотрудничестве с выдающимися российскими и зарубежными оркестрами. Дебютный альбом артиста, представленный в Амстердаме, сразу вошел в чарты SpotifyTopClassical-2017 и получил престижную премию немецких критиков. Среди последних проектов артиста – релиз второго альбома "Быстрое движение" на легендарном российском лейбле "Мелодия".

Александр Рамм на сегодняшний день – первый и пока единственный представитель России, ставший лауреатом одного из самых престижных конкурсов виолончелистов Paulo Cello Competition в Хельсинки (2013). Музыкант выступает в ведущих концертных залах мира с прославленными коллективами. Его дебютный альбом с сюитами для виолончели соло Бенджамина Бриттена ("Мелодия", 2018) собрал восторженные отзывы российской и зарубежной прессы, принес Александру сравнение с Мстиславом Ростроповичем, а также получил награду "Выбор слушателей" Нью-Йоркского фонда Violoncello Foundation (2018).

"Гастроли для меня счастье и тем более в это время, когда каждый концерт может стать последним на неопределенное время. Концерт в Грозном у меня будет впервые, а с Кисловодском у нас уже многолетние отношения, и я очень рад, что эта традиция сохраняется", - сообщил Рамм.

13 декабря в Северо-Кавказской государственной филармонии им. В.И. Сафонова (г. Кисловодск) выступят лауреат Международного конкурса им. П. И. Чайковского (2019) и Всероссийского музыкального конкурса (2018)Константин Емельянов (фортепиано) и лауреат Всероссийского музыкального конкурса (2014)Ольга Артюгина (скрипка).

Константин Емельянов ведет активную концертную деятельность и принимает участие в престижных музыкальных фестивалях. В сезоне 2019-2020 выступал на таких площадках, как Театр Карло Феличе (г. Генуя), Центр исполнительских искусств (г. Пекин), Зал "Болгария"(город София), Центр Пауля Клииг (город Берн), Большой зал Московской государственной консерватории, Концертный зал Мариинского театра и др. С 2019 года – официально артист Yamaha.

Ольга Артюгина выступает на ведущих сценах России и зарубежья, сотрудничает с такими коллективами, как: Московский государственный симфонический оркестр "Новая Россия", Государственный академический симфонический оркестр Санкт-Петербурга, оркестр Македонской Филармонии, камерный оркестр СербииCamerataSerbica. Постоянный участник Международных музыкальных фестивалей.

Гастроли артистов состоятся при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.