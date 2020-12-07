В СберБанк Онлайн появились инструменты, чтобы накопить нужную сумму к определенной дате

Москва, 7 декабря. "Сбер Управление Активами" вывел в СберБанк Онлайн линейку инвестиционных стратегий "Мой капитал". Они рассчитаны на долгосрочные вложения (от 5 до 20 лет) и предназначены для получения дохода к определенной дате. Минимальный первоначальный взнос — в СберБанк Онлайн всего 50 тыс. рублей, при открытии в отделении — 1 млн рублей. Пополнение – от 25 тыс. рублей.

В СберБанк Онлайн можно вложиться в четыре стратегии со сроком инвестирования на 5, 10, 15 и 20 лет. Они инвестируют в акции и облигации крупнейших российских компаний, а также в государственные облигации ОФЗ.

"Длительные сроки инвестирования минимизируют эффект от краткосрочных рыночных колебаний и повышают шансы получить положительный результат. Для долгосрочных инвестиций нужно составить и постоянно управлять портфелем из десятков различных ценных бумаг, для большинства людей это трудная и дорогостоящая задача, решение которой берут на себя профессионалы "Сбер Управление Активами". Стратегии "Мой капитал" — готовое инвестиционное решение, воспользоваться которым наши клиенты теперь могут буквально в один клик. Открыть стратегию онлайн не только проще, но и выгоднее — нет комиссии за вход в 1%. Минимальный первоначальный взнос при оформлении стратегии онлайн — всего 50 тыс. рублей, а в отделении — 1 млн рублей. С новыми стратегиями делать долгосрочные вложения не дороже, чем купить пай ПИФа, а набор ценных бумаг при этом даже больше", - сказал исполнительный директор дивизиона "Инвестиции и накопления" Сбербанка Василий Илларионов.

Как это работает

На первоначальном этапе подавляющая часть вложений приходится на акции, для формирования на раннем этапе максимальной прибыли. Со временем доля акций уменьшается в пользу менее рискованных инструментов — облигаций, чтобы минимизировать риск снижения накопленного капитала. Например, в стратегии "Мой капитал 2025" прогнозируемая доходность составляет 7,5% годовых, а "Мой капитал 2040" — уже 8,9% годовых. Управляющие формируют портфель и затем меняют баланс инструментов в нем в зависимости от срока и ситуации на фондовых рынках. Вложения в акции и облигации осуществляются с помощью покупки инвестиционных паев биржевых фондов, что снижает влияние человеческого фактора — оцениваются перспективы экономики или фондового рынка в целом, а не отдельной компании.

Эти инструменты устойчивы при колебаниях на фондовом рынке, так как портфель каждой стратегии содержит большое количество различных инструментов. Регулярной ребалансировкой портфелей занимаются управляющие Сбер Управление Активами. Комиссия разделена на две части: за управление биржевыми фондами (не более 1% в год) и за успех. При отсутствии дохода у клиента вознаграждение за успех не взимается, что мотивирует управляющих зарабатывать доход клиентам.