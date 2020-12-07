Лицей в Екатеринбурге проведет творческий конкурс по информатике для жителей города

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Творческий конкурс "Рождественская метель" екатеринбургского лицея № 110 пройдет в декабре в онлайн-формате для всех желающих. Об этом сообщила ТАСС учитель информатики высшей квалификационной категории лицея №110 Ирина Пермякова.

"Это конкурс компьютерной графики в среде фотошоп. Все желающие принять участие смогут открыть задания на сайте и присоединиться к конкурсу. Обычно в конкурсе участвует порядка 20 человек, в этом году мы готовы принять работы от всех желающих, не только школьников", - сказала Пермякова.

Организатором конкурса выступает лицей № 110 Екатеринбурга. В число испытаний входят два задания: первое – составление коллажа из предложенных исходников, второе - рисунок на заданную тему по образцу. Конкурс пройдет 25 декабря, в этот день на сайте лицея появятся задания, на выполнение которых будет только три часа.

Конкурс проводится в рамках проекта "Развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология" в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика"". На реализацию проекта лицей получил грант в 4,5 миллиона рублей.

Кафедра информационных технологий – КИТ – лицея №110 города Екатеринбурга в течение многих лет работает как творческая лаборатория по новым методам работы с одаренными детьми в самых различных областях компьютерных технологий. В 2001-02 годах было принято решение о проведении первого конкурса компьютерной графики "Рождественская метель".

Поддержка проектов и организаций дополнительного образования детей на базе школ для организации углубленного изучения математики и информатики является одной из задач в реализации нацпроекта "Цифровая экономика" в Свердловской области.