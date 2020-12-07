ИБДА РАНХиГС занял 58 место в рейтинге лучших бизнес-школ Европы Financial Times

Москва, 7 декабря. Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС впервые вошел в рейтинг лучших бизнес-школ Европы издания Financial Times. Институт занял 58 строчку рейтинга.

"Достижение является логичным и ожидаемым результатом многолетней плодотворной работы Института. Интеллектуальные продукты бизнес-школы стали частью привилегированного клуба, высшей лиги бизнес-образования не только в России, но и во всем мире", - отметили в ИБДА.

Свыше 30 лет своего существования ИБДА РАНХиГС создает и реализовывает учебные продукты уровня от бакалавриата до Executive Education. Слушатели и выпускники бизнес-школы трудоустроены в самых разных отраслях экономики, в государственных органах по всей стране.

Ранее программа для топ-менеджеров Executive MBA ИБДА РАНХиГС заняла 52 место в рейтинге элитных учебных программ мира британского издания Financial Times.

О Президентской Академии

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации — крупнейшее учебное заведение в России. 54 филиала академии представлены в 8 федеральных округах РФ. По всей стране в академии обучение проходят более 180 тыс. человек.

РАНХиГС определена единственным исполнителем по программе подготовки и переподготовки высшего уровня резерва управленческих кадров. В учебном заведении разработаны уникальные программы подготовки государственных служащих для федеральных органов власти и органов власти субъектов Российской Федерации.

В Академии обучается около 40% всех слушателей программ МВА России. Сегодня программы МВА пяти бизнес школ и факультетов РАНХиГС имеют аккредитации AMBA International – Международной ассоциации программ МВА. При этом всего в России аккредитацию АМВА имеют программы МВА 13 бизнес-школ и университетов.

Ведущая бизнес школа Академии — ИБДА РАНХиГС — в 2019 году первой в истории страны получила высшую международную аккредитацию AACSB International (Международная ассоциация университетских школ бизнеса) и вошла в число бизнес школ мирового уровня. В 2020 году, по итогам рейтинга журнала "Эксперт", ИБДА РАНХиГС была признана самой международной бизнес школой России и стран СНГ.

Две программы ЕМВА РАНХиГС, реализуемые в стратегическом альянсе с Гренобльской высшей школой менеджмента (Франция) и Анверпенской школой менеджмента (Бельгия), единственными в России вошли в самый престижный международный рейтинг топ-100 программ ЕМВА мира Financial Times.

Сегодня РАНХиГС активно сотрудничает с корпоративными университетами и проводит корпоративные программы для крупнейших компаний и банков страны: Сбербанка, Газпромбанка, Россельхозбанка, "Росатома", "Почты России", ОМК и многих других. А также реализует совместные проекты с лидерами мирового бизнес-образования: Лондонской школой бизнеса, бизнес-школой Judge Institute of Management (Кембриджский университет), INSEAD (Фонтенбло, Франция), IMD (Лозанна, Швейцария) и другими.