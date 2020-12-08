Уральский НОЦ вошел в число победителей федерального конкурса

Челябинск, 8 декабря. Правительство РФ подвело итоги конкурсного отбора научно-образовательных центров для предоставления господдержки. Уральский межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня "Передовые производственные технологии и материалы" (УМНОЦ) стал одним из пяти победителей, получил федеральный статус и дополнительное финансирование проектов.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который лично представлял заявку Уральского НОЦа на конкурсе, отметил, что данный проект поддержали ведущие вузы, научные организации и предприятия трех регионов.

"Ключевая цель Уральского НОЦа — лидерство России в создании передовых производственных технологий и материалов в следующих направлениях — перспективные аэрокосмические комплексы, инновационные транспортные системы, ресурсосберегающая и безуглеродная энергетика, экологичные технологии производства продукции и утилизация отходов, — заявил Текслер.

Ректор Южно-Уральского государственного университета, доктор технических наук, профессор Александр Шестаков подчеркнул, что это очень важная победа для вуза и всего Уральского региона.

"Это была большая совместная работа под руководством Уральского федерального университета. Проекты УМНОЦ отличаются от других заявленных на конкурс тем, что решают глобальные задачи развития не только Урала, но и всей страны. Кроме того, здесь большая образовательная составляющая. Речь идет о подготовке руководителей и исполнителей масштабных инновационных проектов. В частности, Челябинск предлагает проект техно-MBA, который ЮУрГУ реализует совместно с Корейским институтом перспективных технологий", - сказал он.

По указу президента в ближайшие годы в стране должно быть создано не менее 15 НОЦ мирового уровня в рамках нацпроекта "Наука". Уральский межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня "Передовые производственные технологии и материалы" создан объединенными усилиями УрФУ, ЮУрГУ, КГУ, других региональных высших учебных заведений, Уральского отделения РАН, промышленных предприятий и правительства Челябинской, Свердловской и Курганской областей.