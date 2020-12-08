ПАО "МЗИК" открыло реабилитационный центр для переболевших COVID-19 заводчан

ТАСС, 8 декабря. На базе медсанчасти Машиностроительного завода им. М.И. Калинина (ПАО "МЗИК", город Екатеринбург, входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей"), открылся реабилитационный центр для переболевших COVID-19. Как сообщили во вторник в отделе по связям с общественностью уральского предприятия, разработанные в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава РФ программы помогут заводчанам восстановить здоровье и работоспособность.

На предприятии рассказали, что курс реабилитации рассчитан на 10 дней. Вид и объем процедур зависят от состояния и противопоказаний конкретного человека - индивидуальную программу составляет врач-физиотерапевт после детальной беседы с пациентом и сбора анамнеза. Так, стандартный набор реабилитационных мероприятий будет включать лечебную физкультуру, велотренировки, подводный душ-массаж, ингаляции, магнитотерапию, в том числе с использованием аппарата "Мультимаг", лазеротерапию, а также обязательные консультации терапевта либо невролога. В ходе реабилитации пациент адаптируется к физическим нагрузкам, научится самостоятельно выполнять комплекс упражнений для улучшения проходимости дыхательных путей и укрепления дыхательной мускулатуры.

"Курс для заводчан будет бесплатным, к тому же пройти его калининцы смогут без отрыва от производства. Благодаря близкому расположению медсанчасти и четкой системе записи пациентов, процедуры займут не более двух часов в день", - добавили в пресс-службе.

По словам заместителя генерального директора ПАО "МЗИК" Александра Косинцева, новый тип коронавируса коварен не только тяжелым течением, но и отдаленными последствиями, которые нередко проявляются уже после выздоровления, когда человек выписан из больницы и остается со своими проблемами один на один. "Поэтому пациентам, перенесшим COVID-19, грамотная реабилитация необходима. Поликлиники по месту жительства не могут обеспечить восстановительными программами всех нуждающихся, санаторно-курортное лечение тоже, увы, доступно не каждому. Поэтому реабилитация в собственной медсанчасти, под контролем профессионалов - отличная возможность поправить здоровье. Мы планируем охватить максимальное число заводчан, перенесших COVID-19, - не только тех, у кого была средняя и тяжелая формы заболевания, но и с легкой, и даже бессимптомной", - отметил Косинцев, добавив, что в дальнейшем услуги реабилитационного центра медсанчасти предприятия на платной основе станут доступны и сторонним пациентам, переболевшим COVID-19.

О предприятии

ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург" ведет свою историю с 1866 года, когда в Санкт-Петербурге по указу императора Александра II была основана орудийная мастерская, в дальнейшем преобразованная в казенный завод по выпуску сначала полевой, а затем и зенитной артиллерии. В 1941 году завод эвакуировался в Свердловск (ныне Екатеринбург). В 1994 году был преобразован в ОАО. Сейчас предприятие входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". Здесь, в том числе, выпускают гражданскую продукцию: коммунальные тротуароуборочные машины, электрические погрузчики, платформенные электротележки и др., постоянно совершенствуя эту категорию техники.