Генеральный консул КНР рассказал о новом плане развития Китая

Глава дипмиссии в Екатеринбурге Цуй Шаочунь в интервью ТАСС представил содержание и значение важнейшего события в КНР — V пленума Центрального комитета Коммунистической партии Китая 19-го созыва.

— Господин Цуй, на днях в Пекине состоялся V пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая 19-го созыва. Это событие привлекло большое внимание всего мира. Не могли бы вы кратко представить его содержание и значение?

— Важнейшим результатом пятого пленума ЦК КПК 19-го созыва стало рассмотрение и одобрение "Рекомендаций Ц. К. КПК относительно разработки 14-го пятилетнего плана социально-экономического развития и перспективных целей к 2035 году". В рекомендациях глубоко анализируются международная и внутренняя ситуация, стоящая перед развитием Китая, уточняются руководящие идеи и принципы, основные цели, ключевые задачи и важные меры социально-экономического развития Китая на ближайшие пять лет, отмечается перспективная цель по основному осуществлению социалистической модернизации к 2035 году, делается акцент на ответах на важные вопросы о том, какого рода должно быть развитие и как его достичь в новой обстановке. Можно сказать, на пленуме был обрисован план развития страны и были четко определены прогрессивные направления и цели для его достижения.

Рекомендации станут программным документом для Китая, который начнет новый путь к реализации цели по полному построению модернизированного социалистического государства, а также руководством к действию социально-экономического развития КНР на ближайшие пять лет и в будущем.

— В этом году завершается 13-й пятилетний план Китая. Термин "пятилетка" не чужд и для многих жителей нашей страны. Каких важных достижений добился Китай за период 13-й пятилетки?

— С 1953 года Китай разработал и реализовал 13 пятилетних планов. 13-я пятилетка началась в 2016 году, и этот период является для Китая решающим этапом полного построения среднезажиточного общества. За прошедшие пять лет совокупное могущество, экономическая мощь, научно-технический потенциал государства вышли на новую ступень, были достигнуты исторические достижения реформы и развития в различных областях.

В 2019 году ВВП Китая достиг 99,1 трлн юаней, его доля в мировой экономике повысилась до 16,3%. ВВП на душу населения впервые преодолел отметку в 10 тысяч долларов США. Располагаемый доход на душу населения увеличился на 39,9% по сравнению с 2015 годом, его разница со странами с высоким уровнем доходов уменьшилась. Оптимизировалась структура экономики. Среднегодовой темп роста добавленной стоимости новых стратегических отраслей промышленности составил 10,4%. Коэффициент вклада потребительских расходов на экономический рост остается на уровне около 60%.

В 2019 году добавленная стоимость в сфере услуг Китая составила 53,9% ВВП, что на 3,4 процентных пункта выше, чем в 2015 году. Доля вклада научно-технического прогресса в экономический рост увеличилась с 55,3% до 59,5%. В 2019 году Китай поднялся на 14-е место в рейтинге самых инновационных стран мира.

Столкнувшись с серьезным вызовом эпидемии, Китай всесторонне продвигал работу по профилактике и контролю эпидемии и социально-экономическое развитие. В итоге совокупные темпы роста ВВП за первые три квартала текущего года стали положительными. Экономика КНР продолжает устойчиво восстанавливаться. По прогнозу авторитетных международных организаций, Китай будет единственной страной из крупнейших экономик мира, которая сохранит положительный рост в этом году.

Неуклонно придерживаясь концепции развития, где народ превыше всего, КПК и правительство Китая стремятся улучшить благосостояние людей и реализовать мечту народа о прекрасной жизни. За прошедшие пять лет 55,75 млн бедных людей в сельской местности успешно избавились от нищеты, среднегодовое сокращение численности бедного населения составляет более 10 млн человек. В текущем году в Китае все малообеспеченное сельское население, живущее за чертой бедности, будет полностью выведено из состояния нищеты, что внесет большой вклад в поддержку сокращения бедности в мире.

— Какие планы разработаны пленумом на 14-ю пятилетку Китая, а также на долгосрочное развитие в будущем?

— Основная суть плана воплощена в трех новшествах, а именно: новый этап развития, новая концепция развития и новая архитектоника развития. В период 14-й пятилетки Китай вступит в новый этап развития, в ходе которого начнется полное построение модернизированной социалистической державы.

На пленуме были выдвинуты перспективные цели для основного осуществления социалистической модернизации к 2035 году, такие как выход совокупного объема экономики и среднедушевых доходов городского и сельского населения на новый уровень, достижение ВВП на душу населения уровня среднеразвитых стран, большой прорыв в ключевых базовых технологиях. Будет осуществляться модернизация системы государственного управления и управленческих способностей, ситуация в сфере защиты окружающей среды будет улучшаться, произойдут существенные сдвиги во всестороннем обеспечении благосостояния народа.

На новом этапе развития требуется новая концепция развития. Мы будем неуклонно внедрять новую концепцию развития инноваций, слаженности, экологичности, открытости и совместного использования. Китай твердо придерживается инноваций в качестве движущей силы в общей ситуации модернизации страны и рассматривает научно-технологичную независимость как стратегическую поддержку развития страны. Рассматривая продвижение высококачественного развития как основной темы и углубление структурной реформы сферы предложения как основного направления, Китай будет ускорять создание модернизированной экономической системы для достижения долгосрочного и здорового развития экономики на основе значительного повышения качества и эффективности. Мы будем ускорять экологическое развитие со снижением выбросов углерода, содействовать всесторонней экологической трансформации социально-экономического развития для гармонической синергии человека и природы.

Перед лицом серьезных изменений внутренней и международной обстановки Китай будет ускорять строительство новой архитектоники развития, где главным объектом выступает жизнедеятельность внутри страны, а внутренние и внешние циклы содействуют друг другу. Мы будем придерживаться стратегии расширения внутреннего потребления, ускорять формирование целостной системы внутреннего спроса, органично интегрировать реализацию стратегии расширения внутреннего потребления с углублением структурной реформы в сфере предложения, создавать новый спрос с помощью инновационных и высококачественных поставок. Китай будет обеспечивать беспрепятственную циркуляцию внутри страны, а также содействовать внутренней и международной циркуляции и формировать новые преимущества конкуренции и участия в международном экономическом сотрудничестве.

— На пленуме была выдвинута новая концепция — придерживаться инноваций в качестве движущей силы в общей ситуации модернизации Китая и рассматривать научно-технологическую независимость как стратегическую поддержку развития страны. Как вы это прокомментируете?

— Инновации — это душа прогресса нации и неиссякаемый источник процветания страны. Как сказал Председатель КНР Си Цзиньпин, "реформы и инновации являются основной движущей силой развития человеческого общества, а те, кто отвергают реформы и инновации, отстают от времени и будут отсеяны историей".

По сути, конкуренция совокупной мощи государства — это конкуренция инноваций. На данный момент новая научно-технологическая революция реконструирует структуру развития промышленности. Социально-экономическое развитие Китая как никогда нуждается в научно-технических инновациях.

Смотря в будущее, мы должны укрепить уверенность в инновациях, использовать благоприятные возможности нового витка научно-технической революции и индустриальных преобразований. Перед лицом мировых новейших технологий, перед лицом главного поля экономической битвы и огромных потребностей страны, нам необходимо осуществлять стратегический курс на развитие науки, техники и образования во имя процветания Китая, реализовывать стратегию укрепления страны высококвалифицированными кадрами и стратегию инновационного развития, интенсифицировать фундаментальные исследования и освоение ключевых технологий.

Сосредоточивая внимание на первичных инновациях, Китай прилагает усилия к созданию систематической, целостной и высокоэффективной государственной системы научно-технических инноваций для формирования нового импульса развития, ускоренного поиска новых путей инновационного развития, направленных на мощную индустрию, сильную экономику и могущественное государство. Цель — войти в число наиболее передовых инновационных стран и строить страну с сильной наукой и техникой.

— Китай интенсивно формирует новую архитектонику развития, которая отличается взаимодействием внешней и внутренней циркуляции с акцентом на последнюю. Как вы считаете, в период 14-й пятилетки и до 2035 года будет ли Китай уделять больше внимания развитию внутреннего цикла и не снизится ли в результате статус открытости внешнему миру?

— Новая архитектоника развития является значительным стратегическим решением, выдвинутым Китаем для адаптации к требованиям нового этапа развития и формирования новых преимуществ в международном сотрудничестве и конкуренции. Председатель КНР Си Цзиньпин почеркнул: "новая архитектоника развития — это вовсе не замкнутый внутренний цикл, а открытый двойной как внутренний, так и международный цикл". С помощью "двойной циркуляции" Китай сможет найти соответствующие внутренние и внешние силы для устойчивого и высококачественного развития экономики. С населением 1,4 миллиарда человек, ВВП на душу населения в Китае уже превысил 10 тысяч долларов США. Превращаясь в крупнейший и наиболее потенциальный потребительский рынок в мире, Китай обладает огромными возможностями для роста. Мы будем использовать потенциал внутреннего спроса, чтобы внутренний и международный рынок эффективно соединились. И мы будем в полной мере пользоваться потенциальными возможностями двойного рынка для осуществления крепкого и долгосрочного развития и придания импульса для восстановления мировой экономики.

Экономическая глобализация — это необратимая историческая тенденция. Открытые двери Китая не закроются, и будут распахиваться только шире. Китай будет более тесно связан с мировой экономикой и предоставлять другим странам более обширные рыночные возможности.

КНР будет неизменно высоко нести знамя мира, развития, сотрудничества и взаимной выгоды, твердо поддерживать многостороннюю торговую систему, продвигать совершенствование более справедливой и рациональной системы глобального экономического управления, и в дальнейшем способствовать либерализации и упрощению торговли и инвестиций, осуществлять еще более крупномасштабную, еще более многосферную и еще более глубокую открытость внешнему миру, чтобы китайский рынок превратился в рынок всего мира и рынок совместного использования.

О генконсульстве КНР в Екатеринбурге

Генеральное консульство Китайской Народной Республики было официально открыто в Екатеринбурге в 2009 году. В его юрисдикцию входят Свердловская, Челябинская, Тюменская, Омская, Новосибирская области и Красноярский край. КНР — крупнейший внешнеэкономический партнер Свердловской области. Дипмиссию с 6 февраля 2020 года возглавляет генеральный консул Цуй Шаочунь.