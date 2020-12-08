До 30 пациентов в сутки: ординатор БФУ им. И. Канта о работе в "красной зоне"

ТАСС, 8 декабря. Уже десять месяцев 2020 года в Калининградской области проходит под знаком борьбы с пандемией нового инфекционного заболевания, вызванного COVID-19. БФУ им. И. Канта занимает активную позицию в этом вопросе. На данный момент 235 студентов высшего и среднего профобразования, ординаторов и аспирантов медицинского института включились в работу по ограничения распространения в регионе коронавирусной инфекции. Они работают помощниками врачей, медсестрами и врачами-стажерами, выполняя множество важнейших функций по уходу и лечению больных. Непосредственно в "красной зоне" трудятся 49 человек.

Особую, незаменимую роль в помощи лечебным учреждениям всей Калининградской области выполняют уже получившие диплом врача ординаторы университета. Они переквалифицировались и на время пандемии сменили свои профессии на специальности инфекциониста, пульмонолога и анестезиолога-реаниматолога. В подавляющем большинстве они вышли в роли врачей ковидных стационаров.

Ординатор БФУ им. И. Канта 2 курса "Невралгия" Егор Шульгин сегодня активно трудится врачом-стажером в Инфекционной больнице в отделении реанимации и интенсивной терапии, а также в приемном покое. В день через ординатора проходят до 30 пациентов, в том числе тяжелобольных.

"Нагрузка приличная: длинные смены по 12 часов, отсутствие выходных, ночные дежурства. Но я уже привык. Особенно тяжело было в начале – в мае, когда я только приступил к работе: каждый день собирался на смену, как на войну. Помогает то, что пациенты, которых я веду под руководством опытного врача, действительно тебе доверяют и готовы лечиться, а также мои старшие коллеги – опытные врачи, которые открыты к нам, к ординаторам, и всегда готовы прийти на выручку", - сказал он.

Несмотря на высокую врачебную занятость, ординаторы продолжают учиться в дистанционном режиме: теория в режиме видеоконференций, а практика производится непосредственно на рабочем месте. По мнению Егора, несмотря на "вереницу" пациентов остается место и для человечности; желания не только вылечить, но и найти персональный подход, поддержать и успокоить:

"Пациенты и после выписки могут позвонить для консультации. Я стараюсь работать профессионально и объективно, но все равно за каждого своего подопечного очень переживаю. Пандемия для меня вообще сыграла судьбоносную роль: я утвердился в намерении быть врачом. И, кажется, я готов освоить и новые специальности. Хотелось бы остаться работать в больнице и после завершения "горячей" ситуации".

Единодушно ординаторы медицинского института отмечают, что знания, приобретенные в стенах университета, позволили оперативно включиться в борьбу с новой инфекцией. На практике – на каждом уже лежит персональная ответственность за добросовестность и преданность работе.

Добавим, что более 100 студентов-медиков также вовлечены в волонтерство. И весной, и в период осенней волны этому направлению уделено максимальное внимание. Причем это касается и внутреннего направления – помощь студентам и преподавателям университета, и внешних контактов – реальная помощь населению области (покупка продуктов и лекарств, помощь в вызове врача и т.д.).

БФУ им. И. Канта выражает глубокую благодарность и признательность всем сотрудникам системы здравоохранения Калининградской области, студентам, ординаторам и аспирантам медицинского института за профессиональную отдачу и добросовестный труд!