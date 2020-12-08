В МТС Банке доступна "Ипотека с господдержкой" по льготной ставке 6,1%

Москва, 8 декабря. ПАО "МТС-Банк" присоединяется к программе "Ипотека с господдержкой" и начинает прием заявок от физических лиц на кредиты по льготной ставке 6,1% годовых.

Теперь граждане РФ могут оформить в МТС Банке ипотечный кредит на приобретение строящегося или готового жилья в новостройке по ставке 6,1% годовых с первоначальным взносом в размере 20% от стоимости недвижимости.

Условия программы "Ипотека с господдержкой":

срок кредитования от 1 года до 25 лет;

максимальная сумма кредита – 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и до 6 млн рублей – для других регионов РФ;

заемщик / созаемщик должны иметь гражданство РФ;

льготная ставка действует при заключении кредитного договора до 1 июля 2021 года включительно;

возраст заемщика ‒ от 18 лет на момент оформления кредита и до 65 лет на дату закрытия кредита.

Чтобы подать заявку на кредит по льготной ставке:

заполните анкету онлайн на сайте или в любом отделении банка;

банк примет решение и сообщит о нем по телефону или электронной почте в течение трех рабочих дней.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте МТС Банка по ссылке.

Публичное акционерное общество "МТС-Банк" (ПАО "МТС-Банк") – универсальный коммерческий банк, входящий в число 50 ведущих российских банков. Сеть офисов обслуживания МТС Банка охватывает более 50 городов в 30 наиболее крупных регионах России. Основным акционером является Частная компания с ограниченной ответственностью "Мобайл ТелеСистемс Б.В." – дочерняя компания ПАО "Мобильные ТелеСистемы".