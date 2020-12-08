Учалинский ГОК строит здание для укрытия хвостов обогащения

ТАСС, 8 декабря. На Учалинском ГОКе (предприятие сырьевого комплекса УГМК, город Учалы, Республика Башкортостан) возводится помещение для укрытия открытого склада фильтровально-сушильного отделения (ФСО), сообщили в среду в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании. На склад для временного хранения поступают медьсодержащий промпродукт и высушенные хвосты обогащения – побочный продукт обогатительного производства, уточнили на предприятии.

"При выгрузке продуктов с конвейерного тракта на склад, при их погрузке в технологический транспорт неизбежно образуется пыль. Строительство крытого помещения поможет нам решить проблему запыленности и снизить выбросы вредных веществ в окружающую среду", - приводят в пресс-службе слова начальника ФСО Марата Муликова.

Рабочей документацией, разработанной проектно-конструкторским отделом Учалинского ГОКа, предусмотрено строительство быстровозводимого здания из металлоконструкций, оборудованного двумя проемами с автоматическими воротами для въезда как автосамосвалов и фронтальных погрузчиков, так и железнодорожных вагонов.

"В настоящее время и промпродукт медьсодержащий, и хвосты обогащения вывозятся с открытого склада автосамосвалами. Медьсодержащий промпродукт отправляется на склад готовой продукции для последующей отгрузки потребителям, а хвосты обогащения – на Учалинский подземный рудник, где их в дальнейшем используют в составе закладочной смеси для заполнения выработанных под землей пространств. С вводом в эксплуатацию крытого помещения хвосты обогащения будут транспортироваться железнодорожными составами", - сообщили на предприятии.

Степень готовности здания для укрытия открытого склада составляет порядка 80%. Завершить строительство планируется к концу 2020 года. Плановая стоимость строительства укрытия хвостов обогащения составляет порядка 32 млн рублей, уточнили в пресс-службе.

О предприятии

Учалинский горно-обогатительный комбинат является крупным производителем медного и цинкового концентратов в России. Потребители продукции, в основном, - предприятия металлургического комплекса УГМК: ОАО "Среднеуральский медеплавильный завод", ОАО "Святогор" и ОАО "Челябинский цинковый завод", изготавливающие из медного и цинкового концентратов черновую медь, цинк, серную кислоту. Кроме того, АО "Учалинский ГОК" осуществляет производство извести и щебня. В настоящее время численность работников комбината составляет свыше 5 тыс. человек, добыча медно-колчеданных руд ведется на Узельгинском, Талганском, Молодежном, Западно-Озерном, Озерном, Учалинском и Ново-Учалинском месторождениях.

"УГМК-Холдинг" управляет более 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания является единственным российским производителем цинка, вторым по величине производителем меди, также выпускает стальной прокат, драгоценные металлы и добывает уголь. Обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудников.