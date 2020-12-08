"Росконцерт" проведет онлайн-трансляцию концерта из Республики Корея

Москва, 8 декабря. Десятого декабря в 19:00 (по московскому времени) состоится онлайн-трансляция из Большого концертного зала Ханган Арт-центра Кандонг (Республика Корея) театрализованного концерта "Переплетение истории и судеб – Истории, хранящиеся в костюмах" (12+). Трансляция проходит при поддержке ФГБУК "Росконцерт" по поручению Министерства культуры России, увидеть показ можно бесплатно в формате стриминг-вещания на официальных страницах "Росконцерт" в Facebook, VK, в YouTube. Также информационную поддержку в web-каналах оказывает программа "Большие гастроли" – онлайн-трансляция пройдет на сайте БольшиеГастроли.РФ в рубрике ONLINE, на официальных страницах "Большие гастроли" в Facebook, VK, Одноклассниках, в YouTube.

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Концертно-театрализованный проект "Переплетение истории и судеб - Истории, хранящиеся в костюмах" посвящен Году культурных обменов между Республикой Корея и Российской Федерацией и организован в честь 30-летия установления дипломатических отношений.

"2020 год объявлен президентами наших стран "перекрестным" Годом культурных обменов между Российской Федерацией и Республикой Корея. И мы очень рады, что несмотря на испытания, с которыми все столкнулись в этом году, нам с южнокорейскими партнёрами удалось сохранить динамику развития культурного диалога между нашими странами и реализовать целый ряд культурных событий в онлайн-формате", - подчеркнула в приветственном слове министр культуры РФ Ольга Любимова

Праздничный концерт "Истории, хранящиеся в костюмах" – это масштабное красочное представление нового формата, объединившее демонстрацию традиционных костюмов ханбок с театрализованными представлениями и выступлениями. На фоне корейских дворцов и крестьянских домов перед зрителями разворачивается сюжет о счастливой истории первой встречи и любви двух молодых людей. Демонстрируются разнообразные костюмы ханбок, которые носили во дворцах и простых домах династии Чосон. Показ сопровождается танцами, песнями, народными играми и театрализованными боевыми искусствами, что позволяет еще более ярко и насыщенно передать через одежду историю и культуру Кореи.

Учредитель – Министерство по делам культуры, спорта и туризма Республики Корея

Организатор – Корейский институт развития международных культурных обменов

Со-организатор – Культурный фонд Кандонг

Ранее в рамках обменного проекта Минкультуры России "Дни культуры без границ" на национальных интернет-платформах состоялись трансляции выступлений ведущих вокально-хореографических коллективов двух стран. Концерт "Переплетение истории и судеб" дает старт аналогичному проекту Министерства культуры, спорта и туризма Республики Корея "Российско-корейский месяц культуры". На протяжении всего декабря российские и корейские зрители смогут увидеть онлайн-фестивали танца, музыки, кинопоказы и выставки в цифровом формате. В мероприятиях примут участие выдающиеся деятели культуры двух стран. Особое внимание будет уделено культурным проектам регионов.

Лейтмотивом мероприятий с корейской стороны, как отметил художественный постановщик Чве Кван Иль, стала тема "Переплетение истории и судеб". Такая тема была выбрана для того, чтобы еще раз вспомнить историю событий и обменов, осуществлявшихся еще до установления дипломатических связей между двумя странами, и через новый подход к их толкованию предложить концепцию культурного партнерства в будущем. Дизайнер ханбок Ким Хе Сун: "Я три раза проводила показы мод в России. …Россия для меня предстала страной удивительных красок. Россия обладает яркой культурой, наверное, поэтому нигде не было скудных и блеклых красок. Роскошные, наполненные энергией силуэты, ритмичные и утонченные украшения – мне они напомнили великую русскую литературу и музыку".

"Россия – страна признанных во всем мире выдающихся достижений в музыке, балете, танцах и многих других областях культуры и искусства. Республика Корея в последнее время привлекает взоры со всего мира благодаря новым контентам корейской волны, в основе которых традиции и культура, насчитывающие более 5 тысяч лет. Уверен, что культурные обмены и сотрудничество между нашими странами, гармонично объединившие традиции и современность, дадут большой синергетический эффект", - подчеркнул министр культуры, спорта и туризма Республики Корея Пак Ян У.

Продолжительность: 80 минут, без антракта. 12+.

Запись видео после трансляции сохраняется.