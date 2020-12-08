Эксперты представят предложения в Единый план по достижению национальных целей

Москва, 8 декабря. Одиннадцатого декабря в 12:30 состоится научный онлайн-форум "Стратегия для России" (0+), организованный Вольным экономическим обществом России и Международным Союзом экономистов.

"Эксперты Вольного экономического общества России и Международного Союза экономистов представят свои предложения по дополнению и корректировке Единого плана достижения национальных целей до 2030 года, который определяет стратегические приоритеты и конкретные шаги по достижению прописанных в июльском указе президента целей", - сообщили организаторы.

Как подчеркнул в ноябре вице-премьер Андрей Белоусов, план открыт для экспертных предложений – правительству "нужны инициативы". Предложения экспертов будут направлены в органы государственного управления.

К обсуждению проблем экономического развития и поиску их решений приглашены ученые, представители реального сектора экономики и ведущих общественных институтов, в частности, РСПП и "Деловой России", специалисты разных экономических школ и направлений.

С основным докладом выступит главный экономист Внешэкономбанка, член правления ВЭО России Андрей Клепач.

Откроет научный форум Сергей Бодрунов, президент ВЭО России, президент Международного Союза экономистов, директор Института нового индустриального развития имени С.Ю. Витте.

В числе спикеров:

Александр Дынкин, президент ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, академик РАН, вице-президент ВЭО России, вице-президент Международного Союза экономистов;

Абел Аганбегян, академик РАН, эксперт ВЭО России;

Александр Широв, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, член-корреспондент РАН, член Правления ВЭО России;

Александр Шохин, президент общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей", член Президиума ВЭО России;

Яков Миркин, заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, член Правления ВЭО России;

Антон Данилов-Данильян, сопредседатель "Деловой России", председатель Экспертного совета Фонда развития промышленности;

Борис Порфирьев, научный руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН, член Президиума ВЭО России;

Анастасия Алехнович, руководитель Экспертного центра при Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей;

Валерий Крюков, директор Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения РАН, академик РАН;

Руслан Гринберг, научный руководитель Института экономики РАН, член-корреспондент РАН, вице-президент ВЭО России;

Иван Лобанов, ректор РЭУ имени Г.В. Плеханова;

Дмитрий Сорокин, руководитель департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ, член-корреспондент РАН, вице-президент ВЭО России, вице-президент Международного Союза экономистов, и другие.