Сосьвинская сельдь стала призером Первого национального конкурса "Вкусы России"

ТАСС, 8 декабря. Гастрономический деликатес из Ханты-Мансийского автономного округа - сосьвинская сельдь - вошел в число победителей Первого национального конкурса региональных брендов продуктов питания "Вкусы России". Об этом по итогам конкурса сообщили во вторник в Фонде развития Югры.

"Бренд "Сосьвинская сельдь" (ИП Давыдков Ю.В.) стал третьим в номинации "Ярмарка вкуса" - группе продуктов, территория происхождения которых составляет территорию нескольких субъектов РФ. Югрский бренд пропустил вперед лишь бренды "Вина Кубани" и "Вина Дона". - рассказали в фонде.

Объявляя итоги номинации, руководитель Роскачества Максим Протасов отметил, что участники номинации стали "изюминками" региональных брендов. "Это нишевые и сочные товары, которым Роскачество готово оказать содействие в продвижении и популяризации среди потребителей", - приводят в фонде слова Протасова.

Югру на конкурсе также представляли бренды "Югорские Дикоросы" (ООО "Регион-К), "Сургутский Хлеб" (ООО "Хлебозавод "Бояр"), "Сургутский живой шоколад" (Шоколадная фабрика Bioshokolife), "Югорская ягода" (ООО "Югорские традиции"), рассказали в Фонде развития Югры.

О конкурсе

Первый национальный конкурс региональных брендов "Вкусы России" проводился Министерством сельского хозяйства РФ, он прошел с 7 октября по 2 декабря, голосование за участников было организовано с 19 ноября по 2 декабря. Принять участие в нем могли все желающие региональные бренды. Всего на конкурс было заявлено 508 наименований продуктов питания из 79 регионов страны, финалисты определены в восьми номинациях. В результате проведения конкурса Минсельхоз намерен запустить программу комплексной поддержки и продвижения уникальных отечественных продуктов питания, что позволит создать новые драйверы роста АПК.

О Фонде

Учредителем Фонда развития Югры является Ханты-Мансийский автономный округ – Югра в лице регионального департамента по управлению государственным имуществом. Выполняет функции государственного Фонда развития промышленности автономного округа, специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами. Среди направлений деятельности - развитие института государственно-частного партнерства, поддержка и развитие инвестиций, поддержка и развитие сельхозкооперации.

Выполняя функции центра компетенций в сфере сельхозкооперации, Фонд развития консультирует занятый в сфере АПК бизнес по вопросам получения мер поддержки, оказывает организационно-методическое сопровождение создания инфраструктуры сельскохозяйственных кооперативов и малых форм хозяйствования, проводит образовательные мероприятия, содействует продвижению продукции сельхозкооперативов автономного округа.