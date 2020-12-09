Silver Mercury впервые провел бизнес-завтрак в онлайн 8 декабря

ТАСС, 9 декабря. Восьмого декабря очередной бизнес-завтрак Silver Mercury прошел в необычном формате онлайн-вебинара. Президент фестиваля Михаил Симонов отметил, что формат мероприятия стал продолжением традиции, заложенной в XX сезоне фестиваля, когда в пандемию в режиме онлайн успешно провели и голосование, и церемонию награждения лауреатов.

"В этом году мы также сделаем фестиваль в онлайне, и возможно добавим несколько офлайн интеграций. Церемония награждения Silver Mercury в этом году будет лучше, чем в прошлом сезоне!" - сказал Симонов.

Бизнес-завтраки Silver Mercury – мероприятия, на которых представители оргкомитета знакомят новых участников с правилами подачи заявок, рассказывают про нововведения, приглашают победителей и членов жюри прошлого сезона поделиться секретами создания и оценки успешных кейсов.

Представители рекламной группы Deltaplan - директор по продукту Людмила Черных и директор по стратегии Татьяна Крупко - совместно с представителем компании-клиента, директором центра развития цифровых каналов службы маркетинга ПАО Банка ЗЕНИТ Екатериной Ивановой представили проекты, которые победили в прошлом сезоне фестиваля: "Заходят как-то в банк коала, лиса, журавль и собака" и "Все дело в булочке". Обе рекламные кампании завоевали призовые места на фестивале.

Руководитель креативного агентства Ruport Роман Левицкий вместе с генеральным директором Корпорации развития Краснодарского края Павлом Майровым рассказали, как безумная идея пригласить Илона Маска в Краснодар стала эффективной стратегией в продвижении провинциального бизнес-форума, а впоследствии — "золотым" кейсом фестиваля Silver Mercury.

Среди приглашенных спикеров также были члены жюри прошлого сезона: Людмила Черных и Оксана Трофимова – директор департамента маркетинговых коммуникаций X5 Retail Group. Спикеры поделились опытом в оценке проектов, привели примеры распространенных ошибок в заполнении заявок, рассказали о том, что лично им дает участие в жюри фестиваля рекламы и маркетинговых коммуникаций которые рассказали о том, как оцениваются кейсы, какие ошибки допускают участники и что им даёт вхождение в состав жюри фестиваля рекламы и маркетинговых коммуникаций Silver Mercury.

Эксперт по упаковке кейсов Елена Корниенко поделилась советами, как правильно создать и презентовать кейс победителя, выделив топ самых распространенных ошибках при подаче заявок.

Следующий бизнес-завтрак в формате online состоится 22 декабря.

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