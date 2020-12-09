Стали известны лучшие юридические департаменты 2020 года

ТАСС, 9 декабря. Третьего декабря в концертном зале "Мир" объявили победителей ежегодной премии "Лучшие юридические департаменты", на которой определяются наиболее эффективные юридические службы российских компаний. В этом году награждение проходило в 15-й раз с соблюдением всех требований Роспотребнадзора: гостям мерили температуру, выдавали маски и дезинфицирующие средства.

Пандемия коронавируса существенно изменила работу юристов в 2020 году. Им пришлось столкнуться с новыми вызовами и научиться справляться с новыми задачами, которые нужно было решать оперативно. Форс-мажор, ограничения в работе судов, дополнение процессуальных документов, огромное количество изменений в законодательстве, регулировка работы с контрагентами – и все это в дистанционном режиме – потребовали от специалистов мобилизации всех своих сил, чтобы отладить внутренние процессы.

Кто-то делал это при помощи внедрения современных технологий, кому-то пригодились правовые системы и образовательные онлайн-ресурсы. В любом случае, 2020 год предоставил юристам шанс выйти из ситуации еще более компетентными и организованными специалистами. Поэтому результаты и достижения этого года будут иметь для них особую ценность.

Премию "Лучшие юридические департаменты" организует журнал "Корпоративный юрист" и издательство "Актион Право". Цель мероприятия – способствовать общественному признанию корпоративных юристов, распространять лучшие практики организации юридических служб, объединять профессиональное сообщество юристов и повышать статус профессии.

Всего в конкурсе участвовали 163 юридических департамента российских и зарубежных фирм, ведущих бизнес в РФ. Это максимальное количество номинантов за всю историю премии. Победителей конкурса определяли 24 эксперта, среди которых были лауреаты прошлого года, партнеры ведущих российских и международных юридических фирм, преподаватели МГЮА, отраслевые журналисты и эксперты "Корпоративного юриста".

В экспертный совет вошли Павел Хлюстов, управляющий партнер Адвокатского бюро "Павел Хлюстов и партнеры", Сергей Пепеляев, управляющий партнер "Пепеляев Групп", Дмитрий Чудаков, директор юридической дирекции АО "Газпром-Медиа Холдинг", Юлия Филиппова, руководитель юридического отдела AVON, Алексей Мягченков, руководитель юридического департамента в России и СНГ Farfetch, Нина Павловская, директор юридического департамента ООО "САС Институт", Тимур Хутов, партнер адвокатского бюро "Коблев и партнеры", Денис Саушкин, управляющий партнер Адвокатского бюро "ЗКС" и другие эксперты.

Чтобы принять участие в премии, номинанты должны были заполнить специальные анкеты. В них содержались "закрытые" и "открытые" вопросы. Баллы по "закрытым" вопросам считали автоматоматически, а "открытые" направляли экспертам по каждой номинации. Специалисты изучали ответы ставили оценки от 1 до 5. Баллы суммировали и выводили общую оценку номинанта конкурса.

В "открытых" вопросах номинанты рассказывали о достижениях юридического департамента в 2020 году: кто-то настраивал электронный документооборот, кто-то работал в отраслевой законодательной группе, кто-то повышал статус юрслужбы внутри компании. Один из вопросов был посвящен работе юрдепов в условиях пандемии: участники делились кейсами по удаленной работе, способами сплотить команду, опытом работы с госорганами в 2020 году.

"Конкурс в этом году показал, как могут мобилизовать силы юристы и насколько для них важно профессиональное признание и поддержка. Такую востребованность показывают цифры: в этом году в конкурсе участвовало 160 номинантов, что практически на 50% больше, чем в прошлом году. А еще эксперты подтвердили серьезный рост многих команд, уровень анкет взлетел на очень высокий уровень. Я очень рада за команду ТАСС – коллеги во главе с Екатериной Кулагиной очередной раз подтвердили свою мощь в юридической поддержке СМИ" – отметила председатель организационного комитета премии и экспертного совета, главный редактор журнала "Корпоративный юрист" (Актион Право) Елена Ершова.

Абсолютным победителем стала компания "ООО Галс Управление активами". Екатерина Регеда, заместитель генерального директора и руководитель функционального направления "Правовое" получила награду из рук победителя прошлого года Романа Рогалева, заместителя генерального директора АО "Руст Россия".

Победителей выбрали еще в 11 номинациях:

Промышленность — Unillever; Ресурсы, снабжение — Интер РАО ЕЭС; Строительство и эксплуатация недвижимости — ГАЛС Девелопмент; Финансы — Евролан; Связь и IT технологии — "Созвездие"; СМИ, культура и образование — ТАСС; Торговля и услуги — Пассажирский порт "Санкт-Петербург Морской фасад"; Логистика — Салаир; Некоммерческие организации — Центр развития юридических клиник; Ресурсы добыча — Газпромнефть; Химия и фармацевтика — Агроветзащита.

В 2020 году организаторы XV Премии "Лучшие юридические департаменты" учредили отдельную номинацию "Корпоративное обучение". Ее партнером стала корпоративная справочно-образовательная система "Актион 360". Эксперты оценивали ответы в специальном разделе анкеты, посвященном обучению и повышению квалификации юристов. Победила в номинации группа компаний СИБУР. Награду получал Алексей Никифоров, директор СИБУР по юридической поддержке.