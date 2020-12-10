Международный форум "Арктика: настоящее и будущее" организуют в Санкт-Петербурге

Москва, 10 декабря. В Санкт-Петербурге начинает работу X Международный форум "Арктика: настоящее и будущее". Он пройдет при поддержке и участии Совета Федерации, Государственной Думы, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, МИД России и других профильных федеральных министерств и ведомств.

Форум (12+) - ключевое общественное мероприятие, посвященное развитию арктического региона и обсуждению его актуальной повестки.

Организатором выступает Межрегиональная общественная организация "Ассоциация полярников".

Деловая программа форума продлится два дня. Ее откроет пленарное заседание "Приоритеты государственной политики в Арктической зоне РФ". Пути развития российской Арктики обсудят представители органов власти, бизнеса, общественности и научных кругов.

Места в президиуме займут заместитель председателя Государственной Думы Игорь Ананских, заместитель председателя Госкомиссии по вопросам развития Арктики Владимир Панов, первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков, заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных.

В режиме видеоконференцсвязи к обсуждению подключатся председатель комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Григорий Ледков, вице-президент ПАО "ГМК "Норильский никель" Андрей Грачев.

Модератором ключевого мероприятия первого дня деловой программы станет президент Ассоциации полярников, специальный представитель Президента России по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров.

Пленарное заседание второго дня будет посвящено региональному аспекту и поставит в центр внимания роль арктических субъектов России в формировании будущего стратегически значимого макрорегиона.

"В общей сложности на полях форума пройдет 28 деловых мероприятий в очно-заочном формате, - сообщает пресс-служба форума. - Дискуссионная повестка отразит цели и основные направления Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года и Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года – ключевых документов, которые были утверждены в этом году".

Блок дискуссионных мероприятий поддержит выставочная программа, включающая обширную тематическую экспозицию. Она продемонстрирует достижения арктических регионов и крупнейших компаний, работающих в российском Заполярье.

Итогом работы форума станет резолюция с инициативами участников. Она будет направлена в профильные комитеты Совета Федерации, Государственной Думы, Правительство РФ, Государственную комиссию по развитию Арктики для совершенствования законодательства и государственного регулирования в сфере устойчивого развития арктической зоны России.

В статусе генерального партнера форум поддержало ПАО "ГМК "Норильский никель". Партнером форума стало ПАО "Новатэк", партнерами секций - ПАО "МегаФон", ПАО "НК "Роснефть", ОАО "Супертел".

Информационное агентство России ТАСС – генеральный информационный партнер.