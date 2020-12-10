Ученые УрФУ создают радар, который предупредит водителя о возможном лобовом столкновении

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Специалисты Уральского федерального университета (УрФУ) разрабатывают высокочастотный радар для автомобилей и промышленной техники. Новое устройство будет предупреждать водителя о возможном лобовом столкновении с машиной или человеком, сообщили ТАСС в пресс-службе УрФУ.

"Специалисты вуза создадут высокочастотный радар, предназначенный для использования в составе интеллектуальных систем помощи водителю, систем автоматического управления беспилотных транспортных средств и систем интеллектуального земледелия. <…> Радар сможет предупреждать водителя о лобовом столкновении, столкновении с пешеходами", - сказали в вузе, отметив, что радар поможет работе систем обнаружения объектов в слепой зоне водителя или оператора промышленной техники.

Разработка устройства ведется специалистами УрФУ с индустриальным партнером при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках государственной программы РФ "Научно-технологическое развитие Российской Федерации".

"Успешное завершение проекта позволит создать конкурентоспособную продукцию, сформирует огромный научно-технический задел для создания новой отечественной продукции", - отметили в вузе.

Специалисты отмечают, что разрабатываемые "Радар-д" и "Радар-77Б" будут изменять скорость сближения и удаления объектов, расстояние до них, а также угловую координату этих объектов. Новые аппараты помогут обеспечить работу автоматического экстренного торможения, систем автоматической парковки и помощи при парковке, систем автоматического движения в пробках и многое другое.

Университет представил проект на выставке "Вузпромэкспо" - ежегодной экспозиции, которая демонстрирует результаты реализаций государственных и федеральных целевых программ в сфере науки и промышленности. Организатором выставки (18+) является Министерство науки и высшего образования РФ.