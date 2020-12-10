Алексей Текслер познакомился с перспективными направлениями бизнесов ЧКПЗ

ТАСС, 10 декабря. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий посетили в четверг Челябинский кузнечно-прессовый завод, сообщили в пресс-службе ПАО "ЧКПЗ", добавив, что гостей встретили генеральный директор ПАО "ЧКПЗ" Андрей Гартунг, генеральный директор ООО "ХАРТУНГ" Дмитрий Гартунг и депутат Государственной думы РФ, первый зампред комитета Госдумы по промышленности Валерий Гартунг.

В пресс-службе отметили, что гендиректор ПАО "ЧКПЗ" продемонстрировал гостям работу линии штамповки железнодорожных осей – одного из ключевых направлений производства. "В конце 2018 года мы запустили новый цех по производству тяжелых штамповок. Сегодня он вышел на полную проектную мощность", – цитируют в пресс-службе слова Андрея Гартунга.

Также делегация ознакомилась с работой нового цеха по производству колец подшипников. На предприятии отметили, что данный проект крайне перспективен и был реализован при поддержке Фонда развития промышленности РФ. С привлечением федерально-регионального займа ФРП предприятие запустило инновационное производство компонентов для современных буксовых подшипников железнодорожных вагонов. "Благодаря нам, сегодня эти подшипники можно считать российскими", – подчеркнул Андрей Гартунг.

"Губернатору и другим гостям предприятия во время посещения ими специально организованной выставки рассказали о перспективных экспортных производствах, продемонстрировали существующую продукцию завода", - отметили в пресс-службе. На предприятии также сообщили, что в ходе встречи в торжественной обстановке было подписано соглашение между компаниями "Завод роботов" и "КУКА Россия" по сотрудничеству в части сборки роботов и последующей локализации их производства.