Презентация проекта для предпринимателей "Бизнес-наставники" пройдет 14 декабря

Москва, 11 декабря. Четырнадцатого декабря 2020 года в 11:00 состоится онлайн-сессия "Наставничество – антикризисная перезагрузка бизнеса" (12+). В рамках мероприятия также пройдет презентация менторского проекта для малых и средних предприятий "Бизнес-наставники" (12+). Проект реализуют социальная платформа Фонда Росконгресс – Фонд Инносоциум и Агентство стратегических инициатив (АСИ) при поддержке благотворительного подразделения Google.org. Это первый грант, выделенный ИТ-компанией в нашей стране.

Пандемия оказала сильное влияние на деловую активность целых отраслей: закрытые границы, карантин и, как следствие, масштабный кризис потребления в большей степени затронули деятельность малых и средних предприятий (МСП). Согласно докладу уполномоченного при Президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова, свыше 4 млн российских компаний и ИП столкнулись с падением выручки более чем на 30%. При этом государственных мер поддержки не всегда достаточно для преодоления сложившихся кризисных условий. Отвечая на вызов, которым стала пандемия, предпринимателям сегодня необходимо пересмотреть не только стратегии ведения бизнеса, но и сформировать новый образ мышления. Для помощи малым и средним предприятиям, пострадавшим в большей степени во время пандемии, и было решено создать проект "Бизнес-наставники" при поддержке Google.org.

"Непростые условия, в которых оказался современный бизнес из-за пандемии COVID-19, создают колоссальный запрос на институт менторства. От качества управления и бизнес-процессов сегодня зависят не только финансовые показатели, но само выживание компаний. Особенно сильно кризис ударил по малым и средним предприятиям. Между тем именно они создают комфортную среду для жизни и имеют огромное значение для экономики любой страны, включая Россию. Помочь им – наша важнейшая задача как института развития, и я рада, что наша инициатива нашла поддержку в Google.org. Наш совместный проект поможет многим предпринимателям обменяться лучшими практиками, выработать эффективные антикризисные стратегии и вновь поверить в свои силы", – отметила директор социальной платформы Фонда Росконгресс – Фонда Инносоциум Елена Маринина.

Вопросы для обсуждения:

Какие отрасли больше всего пострадали во время пандемии?

Какие преимущества может дать предпринимателю работа с наставником?

Насколько развит и эффективен институт наставничества в России?

Культура наставничества. Как делиться накопленным опытом?

Как будет функционировать проект "Бизнес-наставники"?

Какими дополнительными мерами поддержки от Google могут пользоваться представители малого и среднего бизнеса?

Каковы принципы работы благотворительного подразделения Google.org?

Участники:

Елизавета Белозерова, руководитель проектов Google.org региона EMEA;

Евгений Давыдович, президент, ГК "Связной";

Марина Жунич, директор по взаимодействию с органами государственной власти, Google Россия;

Александр Калинин, президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ";

Елена Маринина, директор социальной платформы Фонда Росконгресс – Фонда Инносоциум, заместитель директора Фонда Росконгресс;

Елена Мякотникова, корпоративный директор Агентства стратегических инициатив;

Павел Титов, президент Общероссийской общественной организации "Деловая Россия";

Ольга Филипенкова, директор по стратегическому развитию курорта Красная Поляна.

Модератор: Вадим Ковалёв, первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров.

Прямую трансляцию мероприятия можно будет посмотреть на YouTube-каналах Фонда Росконгресс, АСИ и в аккаунте Фонда Инносоциум в Фейсбуке.