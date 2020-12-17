В Самарской области по итогам 2020 года будет создано более 10 тыс. рабочих мест

САМАРА, 17 декабря. /ТАСС/. Самарская область вошла в группу с минимальными рисками для реализации инвестиционных проектов по данным исследования рейтингового агентства RAEX ("РАЭКС-Аналитика") за 2020 год, опубликованного в среду газетой "Коммерсант". В регионе сейчас реализуется почти 200 проектов, которые должны принести больше 1 трлн рублей инвестиций, передает пресс-служба правительства Самарской области.

ХХV Ежегодный рейтинг инвестиционной привлекательности регионов является индикатором изменений инвестиционного климата субъектов РФ и ежегодно публикуется с 1996 года. Потенциал регионов оценивается по двум параметрам: инвестиционному потенциалу и инвестиционному риску.

По словам главы самарского минэкономразвития Дмитрия Богданова, проведение целенаправленной инвестиционной политики приносит результаты. "Сегодня в регионе реализуется почти 200 инвестпроектов с общим объемом инвестиций свыше 1 трлн рублей. В результате реализации данных проектов только в 2020 году будет создано 4 143 рабочих места. К концу текущего года в Самарской области будет запущено 14 производств, а общее количество новых рабочих мест достигнет 10 000", - сообщил министр

В 2019 году Самарская область заняла 22 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, составленном Агентством стратегических инициатив, поднявшись за три года на 43 строчки. В этом году особая экономическая зона (ОЭЗ) "Тольятти", которая располагается в Самарской области, вошла в тройку лучших ОЭЗ России.