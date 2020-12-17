"Уралэлектромедь" успешно прошла ресертификацию системы энергетического менеджмента

ТАСС, 17 декабря. В АО "Уралэлектромедь" (предприятие металлургического комплекса Уральской горно-металлургической компании, г. Верхняя Пышма Свердловской области) проведен ресертификационный аудит системы энергетического менеджмента (СЭнМ) с целью оценки ее соответствия требованиям международного стандарта ISO 50001:2018. Оценка проведена группой по аудиту ООО "ТМС РУС" (партнера сертификационного органа "TUV NORD Cert"), рассказали в четверг в пресс-службе УГМК.

Аудит проходил на основной промплощадке в Верхней Пышме и в филиале "Производство сплавов цветных металлов" поселка Верх-Нейвинский. "В целом руководители и персонал подразделений показал высокий уровень профессионализма и компетентности в вопросах энергоменеджмента, заинтересованность в объективной оценке проверки", - сказано в сообщении.

В ходе аудита было продемонстрировано, каким образом выполняются требования стандарта ISO 50001:2018 и внутренних документов в подразделениях, улучшения достигнутых показателей энергетической результативности, экономический эффект от внедрения мероприятий в рамках программы по энергосбережению, отметили в пресс-службе. Отдельно был положительно отмечен ежегодный рост числа мероприятий по энергосбережению и эффекта от них, а также вовлеченность подразделений. Помимо уже традиционных видов закупаемых топливо-энергетических ресурсов: электроэнергии, природного газа и кокса – в 2021 году в Программу включены мероприятия и по моторному топливу.

"На заключительном совещании аудитор ООО "ТМС РУС" Вера Уткина отметила значительные улучшения, поблагодарила за активное участие в аудите, высоко оценила его результаты, подтвердив соответствие системы энергетического менеджмента АО "Уралэлектромедь" требованиям международного стандарта, и дала заключение о выдаче нового сертификата", - сообщили на предприятии.

О компании

АО "Уралэлектромедь" - крупнейшее в России медерафинировочное предприятие, выпускающее золото и серебро в слитках чистотой 99,99%. В августе 2004 года АО "Уралэлектромедь" стало первым металлургическим предприятием, включенным в список признанных производителей драгоценных металлов Лондонской биржи драгоценных металлов как производитель аффинированного серебра, а продукция получила статус "Good Delivery" ("надежная поставка"). В мае 2006 года предприятие было включено в список Good Delivery как признанный производитель аффинированного золота.

УГМК управляет более чем 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания является единственным российским производителем цинка, вторым по величине производителем меди, также выпускает стальной прокат, драгоценные металлы и добывает уголь.