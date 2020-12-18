Последняя неделя 2020 года порадует трансляциями новогодних спектаклей

Москва, 18 декабря. С 21 по 27 декабря общественная организация "РОСИНФОРМРАЗВИТИЕ" представляет предпраздничную подборку спектаклей для семейного просмотра-онлайн. В афишу вошли спектакли ведущих московских и региональных кукольных театров и ТЮЗов по сказкам русских и зарубежных классиков – Г.Х. Андерсена, Э.Т.А. Гофмана, Н.В. Гоголя, П. Бажова, графа В. Одоевского, а также по произведениям современных авторов.

Вниманию зрителей будут представлены спектакли режиссеров – заслуженной артистки РФ Екатерины Образцовой, автора более 100 постановок Артура Ощепкова, заслуженной артистки Республики Саха (Якутия) Валентины Якимец, Василия Селина, почетного деятеля искусств города Москвы Валерия Баджи, лауреата премии "Золотая маска" Петра Васильева. Постановки, вошедшие в подборку "Неделя новогодних трансляций" рассчитаны на самый широкий круг зрителей и будут интересны как юным театралам, так и их родителям. Смотреть новогодние спектакли можно совершенно бесплатно и из любой точки страны.

"2020 год стал годом громких онлайн-проектов и ярких трансляций. Театральное искусство радовало своих зрителей в основном на просторах интернета и не давало падать духом. Поэтому и завершить этот непростой год мы хотели бы с хорошим настроением, которое подарят всем нам семь российских театров, представивших к показу замечательные новогодние спектакли для просмотра всей семьей!", - рассказали в пресс-службе общественной организации "РОСИНФОРМРАЗВИТИЕ".

Трансляции будут проходить каждый день с 21 по 27 декабря на ресурсах информационных партнеров онлайн-программы по следующему расписанию:

21 декабря в 19.00 – "Щелкунчик мастера Дроссельмейера" (12+) по пьесе Александра Строганова по мотивам сказки Гофмана, режиссер Артур Ощепков, Тверской ТЮЗ. 1 час 45 минут.

22 декабря в 19.00 – "Снежная королева" (0+) по сказке Ганса Христиана Андерсена, режиссер – заслуженная артистка Республики Саха (Якутия) Валентина Якимец, Якутский ТЮЗ. 34 минуты.

23 декабря в 19.00 – "Щелкунчик" (6+) по сказке Гофмана "Щелкунчик и Мышиный король" (6+), режиссер Василий Селин, Екатеринбургский ТЮЗ. 1 час 49 минут.

24 декабря в 19.30 – "Школа снеговиков» (0+), режиссер и автор инсценировки – заслуженный работник культуры Республики Тыва Ольга Минаичева, Московский театр кукол. 1 час 17 минут.

25 декабря в 19.00 – "Серебряное копытце" (0+) по сказке Павла Бажова, режиссер-постановщик – почетный деятель искусств города Москвы Валерий Баджи, Московский детский камерный театр кукол. 50 минут.

26 декабря в 19.00 – "Ночь перед Рождеством" (12+) по пьесе Бориса Голдовского и Екатерины Образцовой по мотивам одноимённой повести Н.В. Гоголя из цикла "Вечера на хуторе близ Диканьки", режиссер-постановщик – заслуженная артистка РФ Екатерина Образцова, Государственный академический Центральный театр кукол им. С.В. Образцова. 1 час 37 минут.

27 декабря в 19.00 – "Мороз Иванович" (0+) по сказке Владимира Одоевского, режиссер лауреат премии "Золотая маска" Петр Васильев, Московский областной государственный театр кукол. 50 минут.

Инициатор проекта: Социально ориентированная общественная организация "РОСИНФОРМРАЗВИТИЕ"

Генеральный информационный партнер: программа "Большие гастроли"