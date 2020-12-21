Представитель НПОА стала спикером межрегиональной конференции на базе лицея "Сириус"

ТАСС, 21 декабря. Врио начальника отдела обучения и подготовки персонала екатеринбургского НПО автоматики им. академика Н.А.Семихатова (НПОА, Екатеринбург, входит в Госкорпорацию "Роскосмос") Евгения Панасова стала спикером межрегиональной научно-методической конференции "Интеграция основного и дополнительного образования, а также среды умного города для развития талантов и способностей каждого ребенка". Как сообщается на сайте госкорпорации, конференция прошла на базе лицея "Сириус".

В сообщении уточняется, что докладчик осветила опыт технологического партнерства в интересах развития талантов каждого ребенка в российской ракетно-космической отрасли, а также рассказала о критериальных оценках регионального центра технологическим партнером.

Как отметила руководитель Фонда "Талант и успех" Елена Шмелева, на опыте "Сириуса" эксперты видят много возможностей для объединения основного и дополнительного образования, когда вокруг проекта для школьников вырастает территория умного города. "Построение образовательной траектории от детского сада до университета — это и есть та самая умная среда, которую мы будем создавать вместе с ребятами. А они будут развивать технологии, благодаря которым станет повышаться качество жизни каждого жителя страны. Наша цель — создание условий для раскрытия талантов", - сказала она.

В госкорпорации добавили, что в конференции приняли участие более 200 человек — это отраслевые специалисты организаций и дочерних предприятий, педагоги региональных образовательных учреждений, а также руководители региональных центров "Сириус" из 50 регионов России.

"В течение трех дней участники искали ответы на вопросы: как развивать среду "умного города" для создания эффективной системы работы с одаренными детьми в каждом регионе, чтобы все мотивированные учащиеся России получили доступ к качественному образованию, возможности реализовать себя в науке, инженерно-техническом творчестве", - сказано в сообщении Роскосмоса.

Об образовательном центре

Образовательный центр "Сириус" — центр поддержки одаренных детей в России, направленный на создание среды "умного города" для развития способностей учеников. В учебную программу включены проектная и исследовательская деятельность, эксперименты, работа в командах, основы технологического предпринимательства, чтобы предметные знания могли становиться надежной основой для решения практических задач.

О предприятии

НПО автоматики им. академика Н.А. Семихатова (входит в Госкорпорацию "Роскосмос") - одно из крупнейших предприятий России в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники, а также систем управления для автоматизации технологических процессов в различных отраслях промышленности.

Роскосмос – государственная корпорация, созданная в августе 2015 года для проведения комплексной реформы ракетно-космической отрасли России. Роскосмос обеспечивает реализацию госполитики в области космической деятельности и ее нормативно-правовое регулирование, а также размещает заказы на разработку, производство и поставку космической техники и объектов космической инфраструктуры. В его функции также входит развитие международного сотрудничества в космической сфере и создание условий для использования результатов космической деятельности для социально-экономического развития России.