ТАСС, 22 декабря. Уральские газовики успешно реализовали самый масштабный производственный проект года, сообщили во вторник в службе по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург".

"ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" гарантирует высокую надежность поставок газа для потребителей уральского региона. С этой целью в текущем году был капитально отремонтирован газопровод-отвод, по которому природный газ поступает в город Магнитогорск и на Магнитогорский металлургический комбинат, имеющий стратегически важное значение в масштабах региона и всей страны", - сказано в сообщении.

Капитальный ремонт проведен на начальном участке второй нитки отвода, построенной в 1966 году. Работы продолжались в течение всего 2020 года. За это время было полностью переуложено 29 км трубы диаметром 1020 мм. Все сварочно-монтажные операции выполнялись без привлечения сторонних подрядных организаций. Основной вклад внесли работники Управления аварийно-восстановительных работ №2 (г. Магнитогорск), и еще трех филиалов "Газпром трансгаз Екатеринбург" – Карталинского линейного производственного управления магистральных газопроводов, инженерно-технического центра, Управления технологического транспорта и специальной техники.

В компании отметили, что работа осложнялась тем, что газопровод на этом участке проходит по густонаселенной местности в окрестностях города Карталы, выросшего на базе крупного железнодорожного узла. Газовая трасса здесь шесть раз пересекает автомобильные дороги и один раз – железнодорожную линию. В каждом случае газовики тщательно проверяли техническое состояние защитного футляра ("патрона"), в котором газопровод укладывается под дорогой, при необходимости ремонтировали и наращивали его длину. Под железнодорожной насыпью и дорогами повышенной категории была использована усиленная труба со стенками толщиной 14 мм. Также газопровод несколько раз пересекал трассы линий электропередач и подземных инженерных коммуникаций разных типов: кабельные линии, технологические трубопроводы. На финальном этапе весь отремонтированный участок проверили на прочность, создав в трубе избыточное давление воздуха.

"Для ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" данные работы стали самым масштабным проектом всей производственной программы 2020 года. Напомним, что в 2019 году также был капитально отремонтирован участок второй нитки отвода "Карталы – Магнитогорск" с 29 до 55 км.

О предприятии

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" - 100% дочернее общество ПАО "Газпром". Обслуживает объекты газотранспортной системы, осуществляет транспортировку и распределение природного газа на территории Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской областей. Протяженность линейной части газопроводов составляет 8554 км и мощностями для транспортировки природного газа более 980 МВт. Распределение газа потребителям осуществляется через 281 газораспределительную станцию. Коллектив предприятия насчитывает около 9 тыс. человек.

По словам генерального директора Алексея Крюкова, ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" является одним из крупнейших газотранспортных обществ ПАО "Газпром". По распределению природного газа потребителям уральское предприятие уступает лишь ООО "Газпром трансгаз Москва", в регионе ответственности ГТЕ проживает почти 10% населения РФ и работают крупнейшие металлургические и энергетические предприятия страны.