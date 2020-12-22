ПСБ запустил удаленную идентификацию через мобильное приложение

Москва, 22 декабря. ПСБ одним из первых банков в России запустил удаленную идентификацию через мобильное приложение – теперь открыть счет или вклад, оформить потребительский кредит и даже ипотеку можно со смартфона, без единого посещения офиса.

Для этого достаточно пройти удаленную идентификацию в Едифной биометрической системе и Единой системе идентификации и аутентификации через мобильное приложение.

Процесс занимает несколько минут, для удаленной идентификации нужно:

∙ скачать мобильное приложение ПСБ в AppStore или Google Play

∙ в мобильном приложении ПСБ нажать кнопку "Использовать данные биометрии", подтвердить номер мобильного телефона и предоставить согласие на обработку персональных данных

∙ перейти в мобильное приложение Единой биометрической системы "Биометрия"

∙ ввести логин и пароль для авторизации на Госуслугах, предоставить разрешение на передачу данных в банк для подготовки договора на обслуживание

∙ следуя инструкциям на экране, подтвердить свою личность. Для этого необходимо снять видео: глядя в камеру, назвать случайно сгенерированную числовую последовательность

∙ подписать договор с банком в мобильном приложении ПСБ, заполнив короткую анкету.

После этого клиенту будет доступен полный функционал мобильного банка ПСБ, и он сразу сможет получить полный спектр банковских услуг. Зарегистрироваться в Единой биометрической системе можно в одном из отделений из списка. Для регистрации понадобится паспорт и номер СНИЛС.

"Развитие цифровых каналов обслуживания - одно из приоритетных направлений работы ПСБ. Нам важно предлагать клиенту не только выгодные условия по продуктам, но и сделать его взаимодействие с банком максимально простым и быстрым. Мы с первых этапов разработки концепции участвуем в создании Единой биометрической системы, используя и расширяя ее возможности для удобства наших клиентов. Осенью 2018 года ПСБ в числе первых участников пилотного проекта запустил сервис приема биометрических данных в офисах, с сентября 2019 года клиентом банка можно стать, пройдя удаленную идентификацию в интернет-банке. Запуск удаленной идентификации в мобильном приложении позволит гражданину стать нашим клиентом и получить полный спектр банковских услуг в любом месте и в любое время, для этого понадобится лишь смартфон и доступ в интернет", - заявила руководитель центра компетенций инновационных технологий цифрового бизнеса ПСБ Ольга Алексюк.

Единая биометрическая система создавалась для того, чтобы граждане могли получать услуги, которые требуют юридически значимого подтверждения личности, дистанционно, безопасно и удобно, отметил директор по цифровой идентичности ПАО "Ростелеком" Иван Беров.

"Сегодня, когда количество пользователей интернета с мобильных устройств растет, внедрение удаленной идентификации через мобильное приложение видится важным шагом на пути к полной цифровизации банковских услуг", — прокомментировал он.