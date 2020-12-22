Металлоинвест первым в российской черной металлургии привязал предэкспортный кредит к ESG

Москва, 22 декабря. Металлоинвест, ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, сообщает о внесении изменений в кредитное соглашение по линии предэкспортного финансирования ("PXF-2019/2"), открытой клубом из семи международных банков в конце 2019 года.

В кредитную документацию по синдицированному кредиту на 200 млн евро и сроком действия до мая 2026 года включен механизм, согласно которому процентная ставка была привязана к ключевым показателям эффективности (КПЭ) компании по устойчивому развитию.

В качестве КПЭ определены: разработка и реализация плана по снижению выбросов парниковых газов, снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также увеличение доли переработки технологических отходов. Достижение КПЭ будет оцениваться по итогам двух контрольных дат в 2022 и 2024 гг. на основе отчета об устойчивом развитии, прошедшего независимое заверение.

Societe Generale выступил в роли координатора при внедрении механизма привязки предэкспортного финансирования ("PXF-2019/2") к показателям по устойчивому развитию.

"Мы рады сообщить о трансформации предэкспортного кредита на сумму 200 млн евро в "зеленое" финансирование, что стало возможным благодаря внедрению долгосрочных экологических целей. Данный шаг демонстрирует нашу нацеленность на реализацию комплексной стратегии в области финансирования устойчивого развития. В частности, в этом году были получены новые ESG-рейтинги от ведущих международных агентств, которые отражают сильные позиции Компании в мировой металлургии. Мы рассчитываем реализовать ряд новых инициатив и продолжить совершенствовать наши практики и политики в области устойчивого развития", - сказал заместитель генерального директора по финансам и экономике компании Алексей Воронов.

Глава отдела финансирования горно-металлургического сектора Societe Generale Стефани Клеман де Живри отметила, что Societe Generale рада поддержать стремление Металлоинвеста к устойчивому и ответственному производству и оказать содействие компании в качестве координатора по устойчивому развитию в ее первой сделке с использованием ключевых показателей эффективности.

"Привязав финансовые параметры своего кредита к КПЭ в области климата и окружающей среды, которые имеют большое значение для будущего железорудной и сталелитейной промышленности, Металлоинвест принял важное обязательство внести свой вклад в более устойчивую экономику", - сказала она.

Это уже второе кредитное соглашение компании в области устойчивого финансирования (Sustainability-Linked Loan). В 2019 году банк ING открыл Металлоинвесту кредитную линию на 100 млн долл. (или эквивалент в евро), процентная ставка по которой привязана к уровню ESG-рейтинга EcoVadis.

Металлоинвест – ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа (ГБЖ) на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали. Компания обладает вторыми по величине в мире разведанными запасами железной руды и имеет одни из самых низких показателей себестоимости производства ЖРС. 100% акций Металлоинвеста контролируются ООО "ХК ЮэСэМ", основным бенефициаром которого является Алишер Усманов (49%).