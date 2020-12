Предновогодний онлайн-вебинар Silver Mercury состоялся 22 декабря

ТАСС, 22 декабря. Двадцать второго декабря прошел предновогодний онлайн-вебинар Silver Mercury. На мероприятии выступили победители премии ХХ сезона с золотым кейсом Silver Mercury из Блока B - BEST CREATIVE MARKETING CAMPAIGN – Kellogg's Rus: Pringles "Первое в мире кормящее кресло Pringles Feeder" от рекламного агентства Re: evolution. Участники вебинара смогли услышать подробный разбор победного кейса от одного из его создателей, нашего друга - Ивана Сиденко – креативного директора Re: evolution.

Экспертным мнением поделился председатель жюри прошлого сезона - старший бренд-менеджер Kellogg's Rus: Pringles – Ольга Андрушевич. Она рассказала всем участникам о том, как подать успешный проект, какие критерии влияют на выбор экспертов, какие типичные ошибки допускают участники при подаче проектов на конкурс.

Президент фестиваля Михаил Симонов поведал о всех основных изменениях этого сезона, а также подробнее рассказал про официальное обращение Silver Mercury, в котором оргкомитет объявил о прекращении сотрудничества с РАМУ (Российской Ассоциацией Маркетинговых Услуг) и снижении стоимости подачи заявок на 10% для всех участников.

"Фестиваль не будет подчиняться никому! Стоимость участия в фестивале снизилась на 10%!" – объявил Симонов.

С новыми ценами можно ознакомиться на сайте.

Голосование в этом сезоне будет проходить в онлайн, а вместо двух этапов отбора останется один.

В ХХ1 сезоне Silver Mercury 6 блоков: Best strategy, Best of branding, Best creative campaign, Best digital campaign, Best pr&event campaign, Best marketing campaign и 88 номинаций! Поэтому каждый̆ проект сможет найти свою нишу, а менеджеры премии помогут с выбором номинации и правильным заполнением заявок.

Следующий бизнес-завтрак в формате онлайн состоится 19 января. В программе запланированы лучшие кейсы, интересные спикеры и полезный контент. Следите за новостями Silver Mercury!

Возрастная категория 18+.