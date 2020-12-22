В 2021 году на строительство соцобъектов в Приангарье направят около 13,8 млрд рублей

Иркутск, 22 декабря. В Иркутской области в 2021 году на строительство соцобъектов направят около 13,8 млрд рублей, это на 1,138 млрд рублей больше, чем на начало 2020 года. Средства будут выделены из бюджетов всех уровней. Об этом рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время пресс-конференции по итогам года, которая проходила 21 декабря в правительстве региона.

В текущем году на реализацию мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту социальных объектов в регионе всего было предусмотрено более 15 млрд рублей.

"В текущем году не только не секвестировали бюджет и не остановили ни одну выплату, ни одну стройку, но и добавили новые выплаты и новые стройки. Мы строим ФАПы и больницы, открываем детские сады и школы. В 2020 году в Иркутской области было построено девять школ, 13 детсадов и 27 ФАПов. Работы ведутся в том числе на территории бывшего ИВВАИУ, где через год откроется Суворовское училище", - сказал глава Приангарья.

Кобзев подчеркнул, что, несмотря на все сложности, удалось выполнить социальные обязательства перед населением в этом году. Не было допущено срывов ни по одному объекту.

Особо губернатор отметил работу сферы здравоохранения в условиях пандемии. Ей, по словам Кобзева, уделялось практически половина всего рабочего времени.

"Пандемия, как лакмусовая бумажка, выявила все слабые стороны, все угрозы и потенциальные риски. При поддержке федеральных властей, при финансовом участии корпораций, работающих на территории области, мы смогли преодолеть дефицит больничных коек и оборудования, средств индивидуальной защиты и лекарств, смогли поддержать врачей и получить более 10 млрд рублей на модернизацию первичного звена, которая начнется уже в следующем году", - сказал глава региона.