АЭССА провела общее собрание участников

Москва, 23 декабря. В Москве в Центре международной торговли (ЦМТ) состоялось общее собрание участников Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки (АЭССА) (6+).

В своем приветственном слове к собравшимся руководитель секретариата Форума партнерства Россия – Африка Олег Озеров сказал, что для выработки конкретных предложений по дальнейшему развитию экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества с Африкой при секретариате созданы координационный, общественный и научный советы, а также рабочая медиагруппа.

"Некоммерческий характер АЭССА с одной стороны и политико-дипломатическое сопровождение ее деятельности со стороны российского внешнеполитического ведомства и секретариата дает возможность для полноценного функционирования", – сказал Озеров.

Руководитель секретариата Форума партнерства Россия – Африка подчеркнул, что на российско-африканском треке образовалось значительное окно возможностей, что не может не внушать оптимизм с точки зрения выполнения поставленной президентом России Владимиром Путиным задачи по удвоению товарооборота России с Африкой в течение ближайших нескольких лет.

Зампред АЭССА Сергей Лукша рассказал о состоявшихся в Африке переговорах с представителями властей в Сенегале, Мали и Гвинее, подчеркнув, что эти и другие государства по-прежнему готовы к реализации экономического сотрудничества с Россией.

"Во время наших встреч эти страны еще раз выразили стремление к экономическим и культурным связям с Российской Федерацией, видя в ходе подготовки и реализации Экономического форума Россия – Африка в 2022 году большой потенциал для развития крупных, в том числе совместных с нами планов", – сообщил Лукша.

Исполнительный директор АЭССА Анна Беляева, рассказав об основных направлениях развития, подробно остановилась на медийном сегменте, подчеркнув, что подготовка к Экономическому форуму Россия – Африка требует тщательного и скрупулезного подхода к освещению международного проекта.

"Причем, я скажу, что нам – россиянам и африканцам – необходимо глубоко подойти к медийному проекту, обратив на него особое внимание. В связи с этим должна сказать, что между АЭССА и ТАСС подписан Меморандум о сотрудничестве, что дает сторонам возможность оперативно информировать российское и африканское сообщества о наших приоритетных планах, их реализации", – пояснила Беляева.

Она также отметила, что в ходе подготовки к предстоящему форуму планируется провести международную конференцию средств массовой информации с участием ведущих изданий России и Африки.

Советник АЭССА Андрей Пылев сконцентрировал внимание на реализации гуманитарных проектов, востребованных, например, в Сенегале.

"В этой стране планируется проведение ряда проектов спортивного плана, в котором крайне заинтересованы и другие африканские государства. Опыт реализации этих мероприятий в нашей стране демонстрирует интерес, в первую очередь, молодежи, привитие ценностей здорового образа жизни", – сказал Пылев.

Также он сообщил, что наведение мостов сотрудничества между Россией и Африкой опирается, в том числе на гуманитарную составляющую, играющую огромную роль в деле политического и экономического взаимодействия.

Фонд Росконгресс принял участие в мероприятии как член Ассоциации. О вступлении Фонда в участники АЭССА было объявлено на общем собрании.

"Развитие российско-африканской повестки уже давно является нашим приоритетом: успешное налаживание коммуникации с последующим потенциальным партнерством мы начали еще на первом Саммите и Экономическом форуме Россия – Африка в октябре 2019 года. Сегодня работа в этом направлении набирает новые обороты: создание различных советов при Секретариате Форума партнерства Россия – Африка позволяет действовать сразу по нескольким направлениям, делать это быстро и эффективно. Мы рады, что еще одним инструментом для нас по налаживанию связей между странами станет партнерство с АЭССА и непосредственное членство в Ассоциации. Уверен, нам удастся продемонстрировать африканским коллегам весь потенциал российского бизнеса, и нас ждут интересные партнерства и эффективное взаимодействие с Африканским континентом", – отметил руководитель координационного совета при секретариате Форума партнерства Россия – Африка, председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Выступавшие также подробно ответили на вопросы членов Ассоциации.