13 предприятий из Приангарья стали победителями конкурса "100 лучших товаров России"

Иркутск, 23 декабря. Подведены итоги конкурса "100 лучших товаров России", победителями стали 13 предприятий из Приангарья. В рейтинге хозяйствующих субъектов победителями стали в категории "Нефтегазохимический и фармацевтический комплекс" – Иркутская нефтяная компания; в категории "Металлургический комплекс" – "Полюс Вернинское"; "Машиностроительный комплекс" – Иркутский авиационный завод; "Лесопромышленный комплекс" – Ангара Плюс; "Производство товаров народного потребления" Саянский бройлер; "Строительный комплекс" – Ангарский цементно-горный комбинат и ЗАО Труд; "Инфраструктурный комплекс" ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация".

Абсолютным лидером рейтинга по итогам 2019 года стал Ангарский Азотно-туковый завод. Из-за ограничений связанных с пандемией коронавируса торжественное мероприятие провели в режиме видеоконференцсвязи.



"Мы в очередной раз увидели, что предприятия и организации Иркутской области умеют работать и добиваться успехов, их продукция востребована и соответствует современным стандартам качества и безопасности", - отметил заслуги лидеров рейтинга глава региона Игорь Кобзев.



Также губернатор Иркутской области поздравил победителей Всероссийского Конкурса "100 лучших товаров России". Его лауреатами стали 13 предприятий из Иркутской области.



Почетным дипломом "Золотая сотня", который присуждается продукту ли услуге с наивысшим рейтингом, награждены четыре предприятия региона – это Ангарская нефтехимическая компания, Каравай, Ангарский завод полимеров и МедТехСервис. Кроме этого, компания МедТехСервис получила приз "За успехи в импортозамещении", это высшая награда конкурса.



Рейтинг хозяйствующих субъектов Иркутской области проводится ежегодно в целях повышения конкурентоспособности экономики Иркутской области и укрепления сотрудничества и взаимодействия Правительства Иркутской области с предприятиями и организациями региона. Данное мероприятие является имиджевым и значимым в сфере социально-экономического партнерства власти и бизнеса.