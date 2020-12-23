РЖД и "Серебряный Лучник" стимулируют развитие международных связей

Москва, 23 декабря. OАО "РЖД" и Национальная премия в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" продолжают сотрудничество в рамках номинации "Международные коммуникации" (12+).

Статуэтка "Серебряного Лучника" за достижения в области международных, культурных и экономических связей будет вручаться десятый раз. Начиная с 2011 года победителями признавались проекты "Порт Артур", "Футбол для дружбы", "Атомные ледоколы - мощь, мужество, технологии", "Ученые - новые супер-герои 21-го века в России и во всем мире", "Терра Пангея - единый суперконтинент Аэрофлота в Facebook", "Taste of Mexico - Национальный дом болельщиков Мексики на ЧМ-2018", "Турецкий поток" и другие.

"Десять лет "Серебряный Лучник" развивает международное направление. В систему Национальной премии включены конкурсы "Серебряный Лучник" - США и "Серебряный Лучник" - Чехия, предусмотрена профильная номинация. Менялись названия, совершенствовались критерии оценки проектов, и всегда неизменным оставались содержание и высокое качество коммуникационных кампаний, направленных на развитие международных связей, теплоту и гармонию отношений. Мы признательны ОАО "РЖД" за поддержку номинации и надеемся, что и в этом году здесь будут представлены яркие, конструктивные, масштабные проекты" - комментирует исполнительный директор Национальной премии "Серебряный Лучник" Надежда Явдолюк.

Заявки на участие в Национальной премии "Серебряный Лучник" принимаются до 15 января. В номинации "Международные коммуникации" рассматриваются кампании, направленные на развитие международных, культурных, экономических и межнациональных общественных связей, нацеленные на интеграцию России в мировое коммуникационное пространство и реализованные в интересах России или российских организаций на территории другой страны или нескольких стран.

Экспертный совет, в состав которого входят представители профессиональных ассоциаций, победители конкурсов прошлых лет, составят шорт-лист номинации. Авторы лучших проектов представят их во время "Дней открытых презентаций", которые пройдут 18 – 19 февраля 2021 года в Москве. По итогам выступлений члены жюри премии назовут лауреатов и дипломантов.

Торжественная церемония награждения состоится в 19 февраля в Москве.

ОАО "РЖД"

Железнодорожный комплекс имеет для России особое стратегическое значение. Он объединяет в единое целое экономическое пространство страны, обеспечивает своевременную доставку грузов, стабильную деятельность промышленных предприятий, а также является самым доступным для населения и экологически чистым видом транспорта. Компания "Российские железные дороги" входит в число мировых лидеров по протяженности и электрификации железнодорожных путей. Имеет значительный опыт строительства и управления железнодорожной инфраструктурой в разных странах мира. Обладает существенным научным и техническим потенциалом.

Национальная премия в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" учреждена Торгово-промышленной палатой РФ, Союзом журналистов России и Российской Ассоциацией по связям с общественностью в 1996 году.

За 23 года в конкурсе участвовали более 5 тыс. проектов из всех регионов Российской Федерации. Открыты девять региональных конкурсов и два международных – в США и Чехии. С 2019 года открыто представительство "Серебряный Лучник"- Аляска.

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