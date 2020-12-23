Стали известны лучшие специалисты в сфере госзакупок 2020 года

Москва, 23 декабря. Подведены итоги конкурса "Госзаказчик - 2020". В конкурсе было пять номинаций, которые охватывают различные направления закупочной деятельности: "Закупки в строительстве", "Медицинские закупки", "Нацрежим-2020", "Закупки 2.0", а также специальная номинация от Актион 360 "Профессиональное обучение".
В этом году контрактная система значительно изменилась. Многие реформы были запланированы правительством давно. Однако экономический кризис, обусловленный в том числе и последствиями локдауна, ускорил этот процесс.
У госзаказчиков и регуляторов не было готовых решений, в сложившихся обстоятельствах пришлось действовать оперативно. Каждый день формировалась актуальная правоприменительная практика. Все были вынуждены принять новые правила, чтобы обеспечить эффективную работу организаций, в том числе медицинских, которые оказались на передовой в борьбе с пандемией.
Но помимо вызовов 2020 год принес специалистам по закупкам и возможности. В условиях стремительно меняющего законодательства основным качеством стало желание учиться и повышать свои профессиональные компетенции. В достижении высоких результатов помогли и профессиональные правовые системы, и качественные образовательные ресурсы, и вебинары с первоклассными специалистами.
Конкурс "Госзаказчик - 2020", организаторами которого выступили Актион Госзаказ и Росэлторг, был призван поддержать заказчиков и наградить лучших специалистов в сфере государственного и муниципального заказа.
Конкурс проводился в онлайн-формате, в нем приняло участие почти 2000 специалистов со всей России.
Лучшими стали те, кто подтвердил владение актуальными знаниями в области контрактной системы и практическими навыками эффективной закупочной деятельности, а также продемонстрировал свою профессиональную компетентность и заинтересованность своей профессией.
О важности непрерывного профессионального развития и совершенствования навыков говорят и участники конкурса.
"Работая в рамках Закона №223-ФЗ, я стараюсь совершенствовать свои знания в нормах и положениях Закона №44-ФЗ, участвуя в конференциях и семинарах, ведь "закупщик по жизни", а это мой девиз, должен обладать всесторонними знаниями законодательства в сфере закупок своей страны!" - подтверждает Светлана Синюк, ППК "Военно-строительная компания".
С ней соглашается Вера Гениевская, управление жилищного хозяйства и экологии департамента жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района.
"Спасибо организаторам конкурса за предоставленную возможность проверить свои знания и заняться творчеством. И узнать, что у меня есть скрытые амбиции", - отметила она.
15 декабря состоялась онлайн-конференция "ГОСЗАКУПКИ—2021. Эффективность. Прозрачность. Доступность", в рамках которой прошло награждение победителей.
Участники мероприятия обсудили новые правила закупок и узнали о ключевых изменения, которые ждут государственных заказчиков в 2021 году.
Онлайн-конференцию открыл Андрей Кашутин, первый заместитель Генерального директора ЭТП "Росэлторг" и Евгений Красавин, руководитель Актион Госзаказ.
Спикерами конференции выступили:
Демидова Татьяна, директор Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России,
Катамадзе Анна, заместитель руководителя Федерального казначейства,
Евраев Михаил, заместитель руководителя ФАС России.
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА "ГОСЗАКАЗЧИК - 2020":
Номинация "ЗАКУПКИ 2.0"
среди федеральных заказчиков
первое место - Анна Зырянова, ФКУ ИК-1 УФСИН по Забайкальскому краю
второе место - Алёна Саушкина, Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Липецкой области
среди региональных заказчиков
первое место - Татьяна Лагунова, ГКУ Ярославской области "Центр конкурентной политики и мониторинга"
второе место - Алексей Демченко, Законодательное собрание Краснодарского края
третье место - Кирилл Иващенко, СПб ГУП "АТС Смольного"
среди муниципальных заказчиков
первое место - Мария Дубинина, МОУ Куровская СОШ № 1
второе место - Елена Якупова, Администрация Малмыжского района
третье место - Мария Ермоленко , Администрация Ивановского района
среди уполномоченных органов
первое место - Оксана Душеина, Департамент финансов Костромской области
второе место - Андрей Попов, МКУ "Управление муниципальными закупками" муниципального района "Амгинский улус (район)"
третье место - Роман Балакин, Администрация Павловского района
Номинация "Закупки в строительстве"
среди федеральных заказчиков
первое место - Дмитрий Желдаков, ФГБУ "Всероссийский научно-исследовательский геологический нефтяной институт"
второе место - Наталья Могила, Ивановский филиал РАНХиГС
третье место - Ирина Калугина, Управление судебного департамента в Чукотском автономном округе
среди региональных заказчиков
первое место - Владимир Петров, Бюджетное учреждение ХМАО-Югры "Центр адаптивного спорта"
второе место - Оксана Жданова, ГБУСОН РО "РЦ "ДОБРОДЕЯ"
третье место - Александр Пархоменко, УОДМС Курской области
среди муниципальных заказчиков
первое место - Мария Луппова, Администрация Слободского района
второе место - Ирина Пищулина, Администрация Еткульского муниципального района
третье место - Алена Буянова, УП СА по ООГХ города Радужный
среди уполномоченных органов
первое место - Анна Усова, Администрация ЗАТО Фокино
второе место - Наталья Орлова, Администрация города Новокузнецка
третье место - Юлия Герасимова, ОГКУ "Агентство государственных закупок Костромской области"
среди экспертов
первое место - Юлия Янаева, АО ЗПП
второе место - Дамир Сыразетдинов, ГЕКТОР
Номинация "Медицинские закупки"
среди федеральных заказчиков
первое место - Юлия Киреева, ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр им. Академика Е.Н. Мешалкина"
второе место - Роман Колябин, Министерство международного сотрудничества и внешнеэкономических связей Забайкальского края
третье место - Наталья Кислова, ФКУЗ
региональных заказчиков
первое место - Татьяна Данилова, ГБУСОН Ростовской области "Зверевский детский дом-интернат для глубоко умственно отсталых детей"
второе место - Анна Волкова, БУЗОО "Детская городская поликлиника № 4"
третье место - Ольга Соболева, ГБУЗ Сахалинской области "Углегорская центральная районная больница"
среди муниципальных заказчиков
первое место - Елена Федотова, ГАУЗ "Брянская городская больница № 1"
второе место - Вера Гениевская, Департамент ЖКХ, экологии, транспорта и связи Администрации Сургутского района
третье место - Ренада Трегубова , МКУ "Управление капитального строительства Чусовского муниципального района"
среди уполномоченных органов
первое место - Мария Шорохова, Администрация Ярославского муниципального района
Номинация "Нацрежим - 2020"
среди федеральных заказчиков
первое место - Дмитрий Полехов, ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова" Минздрава России
среди региональных заказчиков
первое место - Кристина Орехова, "Тольяттинская городская клиническая больница № 5"
второе место - Вадим Прудников, ГКУ АО "Хозяйственное управление"
третье место - Любовь Рыжова, ГКУ Владимирской области Центр занятости населения города Владимира
среди муниципальных заказчиков
первое место - Ирина Скалоцкая, ГМКУ БОУ "Солигаличского муниципального района Костромской области
второе место - Зинаида Водотыка, ГУП Республики Крым "Вода Крыма"
третье место - Алена Каблукова, МКУ "ЦБ ОУ"
среди уполномоченных органов
первое место - Артем Комуюн, ГКУ Новосибирской области "Управление контрактной системы"
второе место - Наталья Ворожцова, Департамент финансов г. Севастополя
третье место - Екатерина Воронова, ОГКУ "АГЗКО"
среди экспертов
первое место - Валерия Прима, ООО "МИРУС МЕДИКАЛ СЕВЕРО-ЗАПАД"
второе место - Валентина Лукьянова, Самарский университет
Номинация "Антикоррупция - 2020"
среди федеральных заказчиков
первое место - Марина Селезнева, ФКУЗ "Медико-санитарная часть МВД РФ по Республике Бурятия"
второе место - Ольга Кузнецова, ФГБУ "ИМЦЭУАОСМП" Росздравнадзора
третье место - Анастасия Любовицкая, ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ
среди региональных заказчиков
первое место - Эльвира Белоусова, БУ ХМАО - Югры "Центр адаптивного спорта"
второе место - Елена Гурьянова, Белебеевская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида
третье место - Виталий Попов, ГПОАУ ЯО Ярославский педагогический колледж
среди муниципальных заказчиков
первое место - Евгений Кузнецов, МБОУ "Лицей №44" г. Чебоксары
второе место - Мария Борейко, МУЧ Администрация Володинского сельского поселения
третье место - Марина Гайко, МОБУ СОШ №26
среди уполномоченных органов
первое место - Роман Яковлев, ОГКУ "Агентство государственных закупок Костромской области"
второе место - Екатерина Вергун, Министерство финансов Ростовской области
третье место - Елена Турищева, Администрация Хохольского муниципального района
среди экспертов
первое место - Анна Карк, "Компания ЭГО Транслейтинг"
второе место - Светлана Синюк, ППК "ВСК"
третье место - Игорь Гилёв, ООО ТК "Актимиста"
Специальная номинация от Актион 360 "Профессиональное обучение"
первое место - Зинаида Водотыка, ГУП Республики Крым "Вода Крыма"
второе место - Светлана Синюк, ППК "Военно-строительная компания"
третье место - Дмитрий Желдаков, ФГБУ ВНИГНИ"