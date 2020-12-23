Стали известны лучшие специалисты в сфере госзакупок 2020 года

Москва, 23 декабря. Подведены итоги конкурса "Госзаказчик - 2020". В конкурсе было пять номинаций, которые охватывают различные направления закупочной деятельности: "Закупки в строительстве", "Медицинские закупки", "Нацрежим-2020", "Закупки 2.0", а также специальная номинация от Актион 360 "Профессиональное обучение".

В этом году контрактная система значительно изменилась. Многие реформы были запланированы правительством давно. Однако экономический кризис, обусловленный в том числе и последствиями локдауна, ускорил этот процесс.

У госзаказчиков и регуляторов не было готовых решений, в сложившихся обстоятельствах пришлось действовать оперативно. Каждый день формировалась актуальная правоприменительная практика. Все были вынуждены принять новые правила, чтобы обеспечить эффективную работу организаций, в том числе медицинских, которые оказались на передовой в борьбе с пандемией.

Но помимо вызовов 2020 год принес специалистам по закупкам и возможности. В условиях стремительно меняющего законодательства основным качеством стало желание учиться и повышать свои профессиональные компетенции. В достижении высоких результатов помогли и профессиональные правовые системы, и качественные образовательные ресурсы, и вебинары с первоклассными специалистами.

Конкурс "Госзаказчик - 2020", организаторами которого выступили Актион Госзаказ и Росэлторг, был призван поддержать заказчиков и наградить лучших специалистов в сфере государственного и муниципального заказа.

Конкурс проводился в онлайн-формате, в нем приняло участие почти 2000 специалистов со всей России.

Лучшими стали те, кто подтвердил владение актуальными знаниями в области контрактной системы и практическими навыками эффективной закупочной деятельности, а также продемонстрировал свою профессиональную компетентность и заинтересованность своей профессией.

О важности непрерывного профессионального развития и совершенствования навыков говорят и участники конкурса.

"Работая в рамках Закона №223-ФЗ, я стараюсь совершенствовать свои знания в нормах и положениях Закона №44-ФЗ, участвуя в конференциях и семинарах, ведь "закупщик по жизни", а это мой девиз, должен обладать всесторонними знаниями законодательства в сфере закупок своей страны!" - подтверждает Светлана Синюк, ППК "Военно-строительная компания".

С ней соглашается Вера Гениевская, управление жилищного хозяйства и экологии департамента жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района.

"Спасибо организаторам конкурса за предоставленную возможность проверить свои знания и заняться творчеством. И узнать, что у меня есть скрытые амбиции", - отметила она.

15 декабря состоялась онлайн-конференция "ГОСЗАКУПКИ—2021. Эффективность. Прозрачность. Доступность", в рамках которой прошло награждение победителей.

Участники мероприятия обсудили новые правила закупок и узнали о ключевых изменения, которые ждут государственных заказчиков в 2021 году.

Онлайн-конференцию открыл Андрей Кашутин, первый заместитель Генерального директора ЭТП "Росэлторг" и Евгений Красавин, руководитель Актион Госзаказ.

Спикерами конференции выступили:

Демидова Татьяна, директор Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России,

Катамадзе Анна, заместитель руководителя Федерального казначейства,

Евраев Михаил, заместитель руководителя ФАС России.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА "ГОСЗАКАЗЧИК - 2020":

Номинация "ЗАКУПКИ 2.0"

среди федеральных заказчиков

первое место - Анна Зырянова, ФКУ ИК-1 УФСИН по Забайкальскому краю

второе место - Алёна Саушкина, Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Липецкой области

среди региональных заказчиков

первое место - Татьяна Лагунова, ГКУ Ярославской области "Центр конкурентной политики и мониторинга"

второе место - Алексей Демченко, Законодательное собрание Краснодарского края

третье место - Кирилл Иващенко, СПб ГУП "АТС Смольного"

среди муниципальных заказчиков

первое место - Мария Дубинина, МОУ Куровская СОШ № 1

второе место - Елена Якупова, Администрация Малмыжского района

третье место - Мария Ермоленко , Администрация Ивановского района

среди уполномоченных органов

первое место - Оксана Душеина, Департамент финансов Костромской области

второе место - Андрей Попов, МКУ "Управление муниципальными закупками" муниципального района "Амгинский улус (район)"

третье место - Роман Балакин, Администрация Павловского района

Номинация "Закупки в строительстве"

среди федеральных заказчиков

первое место - Дмитрий Желдаков, ФГБУ "Всероссийский научно-исследовательский геологический нефтяной институт"

второе место - Наталья Могила, Ивановский филиал РАНХиГС

третье место - Ирина Калугина, Управление судебного департамента в Чукотском автономном округе

среди региональных заказчиков

первое место - Владимир Петров, Бюджетное учреждение ХМАО-Югры "Центр адаптивного спорта"

второе место - Оксана Жданова, ГБУСОН РО "РЦ "ДОБРОДЕЯ"

третье место - Александр Пархоменко, УОДМС Курской области

среди муниципальных заказчиков

первое место - Мария Луппова, Администрация Слободского района

второе место - Ирина Пищулина, Администрация Еткульского муниципального района

третье место - Алена Буянова, УП СА по ООГХ города Радужный

среди уполномоченных органов

первое место - Анна Усова, Администрация ЗАТО Фокино

второе место - Наталья Орлова, Администрация города Новокузнецка

третье место - Юлия Герасимова, ОГКУ "Агентство государственных закупок Костромской области"

среди экспертов

первое место - Юлия Янаева, АО ЗПП

второе место - Дамир Сыразетдинов, ГЕКТОР

Номинация "Медицинские закупки"

среди федеральных заказчиков

первое место - Юлия Киреева, ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр им. Академика Е.Н. Мешалкина"

второе место - Роман Колябин, Министерство международного сотрудничества и внешнеэкономических связей Забайкальского края

третье место - Наталья Кислова, ФКУЗ

региональных заказчиков

первое место - Татьяна Данилова, ГБУСОН Ростовской области "Зверевский детский дом-интернат для глубоко умственно отсталых детей"

второе место - Анна Волкова, БУЗОО "Детская городская поликлиника № 4"

третье место - Ольга Соболева, ГБУЗ Сахалинской области "Углегорская центральная районная больница"

среди муниципальных заказчиков

первое место - Елена Федотова, ГАУЗ "Брянская городская больница № 1"

второе место - Вера Гениевская, Департамент ЖКХ, экологии, транспорта и связи Администрации Сургутского района

третье место - Ренада Трегубова , МКУ "Управление капитального строительства Чусовского муниципального района"

среди уполномоченных органов

первое место - Мария Шорохова, Администрация Ярославского муниципального района

Номинация "Нацрежим - 2020"

среди федеральных заказчиков

первое место - Дмитрий Полехов, ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова" Минздрава России

среди региональных заказчиков

первое место - Кристина Орехова, "Тольяттинская городская клиническая больница № 5"

второе место - Вадим Прудников, ГКУ АО "Хозяйственное управление"

третье место - Любовь Рыжова, ГКУ Владимирской области Центр занятости населения города Владимира

среди муниципальных заказчиков

первое место - Ирина Скалоцкая, ГМКУ БОУ "Солигаличского муниципального района Костромской области

второе место - Зинаида Водотыка, ГУП Республики Крым "Вода Крыма"

третье место - Алена Каблукова, МКУ "ЦБ ОУ"

среди уполномоченных органов

первое место - Артем Комуюн, ГКУ Новосибирской области "Управление контрактной системы"

второе место - Наталья Ворожцова, Департамент финансов г. Севастополя

третье место - Екатерина Воронова, ОГКУ "АГЗКО"

среди экспертов

первое место - Валерия Прима, ООО "МИРУС МЕДИКАЛ СЕВЕРО-ЗАПАД"

второе место - Валентина Лукьянова, Самарский университет

Номинация "Антикоррупция - 2020"

среди федеральных заказчиков

первое место - Марина Селезнева, ФКУЗ "Медико-санитарная часть МВД РФ по Республике Бурятия"

второе место - Ольга Кузнецова, ФГБУ "ИМЦЭУАОСМП" Росздравнадзора

третье место - Анастасия Любовицкая, ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ

среди региональных заказчиков

первое место - Эльвира Белоусова, БУ ХМАО - Югры "Центр адаптивного спорта"

второе место - Елена Гурьянова, Белебеевская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида

третье место - Виталий Попов, ГПОАУ ЯО Ярославский педагогический колледж

среди муниципальных заказчиков

первое место - Евгений Кузнецов, МБОУ "Лицей №44" г. Чебоксары

второе место - Мария Борейко, МУЧ Администрация Володинского сельского поселения

третье место - Марина Гайко, МОБУ СОШ №26

среди уполномоченных органов

первое место - Роман Яковлев, ОГКУ "Агентство государственных закупок Костромской области"

второе место - Екатерина Вергун, Министерство финансов Ростовской области

третье место - Елена Турищева, Администрация Хохольского муниципального района

среди экспертов

первое место - Анна Карк, "Компания ЭГО Транслейтинг"

второе место - Светлана Синюк, ППК "ВСК"

третье место - Игорь Гилёв, ООО ТК "Актимиста"

Специальная номинация от Актион 360 "Профессиональное обучение"

первое место - Зинаида Водотыка, ГУП Республики Крым "Вода Крыма"

второе место - Светлана Синюк, ППК "Военно-строительная компания"

третье место - Дмитрий Желдаков, ФГБУ ВНИГНИ"