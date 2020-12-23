"Русские сезоны" покажут рождественский концерт с участием мировых звезд

Москва, 23 декабря. В четверг, 24 декабря, католический мир встречает Рождество. В ознаменовании этого события "Русские сезоны" совместно с RCCR Projects приготовили для поклонников классического искусства подарок, который уже обещает стать незабываемым, – "Рождественский концерт" (6+) с участием звезд мировой музыкальной сцены.

Программа вечера, где нашлось место и проверенной временем классике, и экспериментам, пройдет в режиме онлайн-трансляции. Зрителей ждет разнообразие жанров и форматов, встреча с любимыми исполнителями.

С праздничным видеообращением к зрителям обратилась статс-секретарь-заместитель Министра культуры Российской Федерации Алла Манилова. "Дорогие зрители, дорогие поклонники русской культуры! От имени Министерства культуры Российской Федерации поздравляю вас с наступающим Новым годом! Несмотря ни на что культура остается созидательной силой, которая объединяет миллионы людей. 2020 год приблизил нас к новой реальности. Благодаря онлайн-технологиям культура стала еще ближе и доступнее из любой точки мира. В Рождественском онлайн-концерте, который вы сегодня увидите, вас ждут впечатляющие оперные и балетные постановки, литературные чтения и многое другое. Пусть он подарит вам радость надежды и светлое новогоднее настроение!" - сказала она.

Оперное искусство представит солистка Мариинского театра, лауреат национальной премии "Онегин" и Высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит" Елена Стихина (сопрано). Хореограф Владимир Варнава выступит с танцем-импровизацией на парадной лестнице Музея Фаберже. Актер Владимир Кошевой прочтет зимние стихи Александра Пушкина и Иосифа Бродского. Дуэт одного из самых известных молодых пианистов Германии Николауса Рексрота и лауреатов Международного конкурса имени П. И. Чайковского флейтистки Софии Виланд и всемирно известного трубача Тимура Мартынова сыграют произведения И. С. Баха и Л. В. Бетховена, чье 250-летие отмечает в этом году музыкальный мир. Ансамбль ударных инструментов Мариинского театра Renaissance Percussion поделится необычными аранжировками всем знакомым Jingle Bells и других рождественских хитов. В программе примет участие талантливый стипендиат фонда "Новые имена"10-летний пианист Михаил Пироженко и лауреаты международных детских и юношеских конкурсов: 14-летний Василий Паутов (тромбон), 15-летние Андрей Федоров (тромбон) и Руслан Порвин (фортепиано). Художественный руководитель проекта – Николаус Рексрот (Германия).

С приветственным словом выступил Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр. "Дорогие почитатели музыки! Я очень рад, что Российско-немецкая музыкальная академия смогла многого достичь и в этом году, несмотря на трудные обстоятельства. В России прошел год Германии. И сегодняшний вечер – это еще одно событие в рамках этого года, а также нашего сотрудничества в рамках "Русских сезонов", которое привело к этому вечеру. Я с удовольствием приветствую вас на музыкальном завершении года и желаю вам, вашим друзьям и близким веселого Нового года и счастливого Рождества!" - сказал Гайр.

Сценой для "Рождественского концерта" послужили живописные интерьеры дворца Нарышкиных-Шуваловых. Выступление в стенах Музея Фаберже для большинства участников, в портфолио которых представлены самые знаковые российские и зарубежные концертные площадки, стало своеобразным дебютом.

"Концерт, который мы для вас подготовили, – это волнительное и уникальное событие. Я впервые танцую в Музее Фаберже и впервые показываю свою хорегографию. Я и артисты, мы очень скучаем по живому общению со зрителем, по спектаклям. Тем не менее такой концерт – это возможность для нас делиться своим творчеством и дарить его вам", – отметил хореограф, самый молодой обладатель национальной театральной премии "Золотая маска" Владимир Варнава.

Ждет зрителей и настоящая премьера – артисты Мариинского театра впервые исполнят новую хореографию с фрагментами спектакля "Дафнис и Хлоя" в сочетании с элементами совершенно новой постановки на музыку Дариюса Мийо, которую представят только 29 декабря. В свою очередь хореограф и танцовщик Владимир Варнава покажет авторский танец-импровизацию на главной лестнице Музея.

Как отмечают организаторы мероприятия, его подготовка и проведение потребовали слаженной работы большой команды режиссеров, операторов, специалистов по звуку, свету, техническому обеспечению. А сам съемочный процесс занял более 15 часов.

"Рождественский концерт" станет частью нового масштабного направления "Русских сезонов" по созданию собственного видеоконтента, знакомящего зарубежных пользователей Интернета с многообразием русской культуры. Так, этой зимой был запущен цикл виртуальных экскурсий Discovering Russia with Russian Seasons.

"Рождественский концерт" - совместный проект "Русских сезонов" с берлинской компанией RCCR Projects. Он входит в программу Года Германии в России и проходит при поддержке фонда "Новые имена" им. И. Н. Вороновой и Музея Фаберже.

Трансляция пройдет 24 декабря на официальном сайте "Русских сезонов" ​​​​​и на сайте "Россотрудничества". Начало в 20:00 по московскому времени.

Справочная информация

"Русские сезоны" − это масштабный проект по представлению русской культуры европейскому зрителю.

В 2017 году "Русские сезоны" на высоком уровне прошли в Японии, объединив 250 мероприятий в 40 городах. В 2018 году "Русские сезоны" покорили Италию: 310 мероприятий в 74 городах. В 2019 году в 90 городах Германии состоялось 437 мероприятий "Русских сезонов". В 2020 году "Русские сезоны" проходят во Франции, Бельгии и Люксембурге.

Для иностранных и российских поклонников русской культуры был запущен онлайн-сервис Stay Home with Russian Seasons, чтобы обеспечить доступ к культурному контенту России и продолжить проект несмотря на ограничительные меры. Проект является бесплатной медиатекой для видеоматериалов участников "Русских сезонов". В специально созданном разделе на сайте представлены события ведущих учреждений культуры и творческих коллективов России. Все трансляции сопровождаются переводом на французский или английский языки.

Ссылки на онлайн-ресурсы проекта:

http://www.russianseasons.org − официальный сайт фестиваля

www.facebook.com/russianseasonsinfrance2020 − сообщество в Facebook

@russian.seasons − официальный Instagram проекта

https://vk.com/russian.seasons − официальная страница VK

https://ok.ru/group/59076550524988 − официальная страница OK